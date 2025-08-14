Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,35%296,96
  • OMX Riga−0,31%917,68
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,69
  • OMX Vilnius0,67%1 216,45
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 100−0,13%9 153,72
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • OMX Baltic0,35%296,96
  • OMX Riga−0,31%917,68
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,69
  • OMX Vilnius0,67%1 216,45
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 100−0,13%9 153,72
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • 14.08.25, 10:33

Осула выкупил у финнов Milworks

Финская Patria решила отказаться от обслуживания военной техники в Эстонии и продала компанию по обслуживанию бронетехники Milworks своему прежнему миноритарному акционеру – предприятию Mootor Grupp.
В связи с существенным расширением парка техники Сил обороны обслуживание машин становится критически важной услугой.
  • В связи с существенным расширением парка техники Сил обороны обслуживание машин становится критически важной услугой.
  • Foto: Raul Mee
«Покупка Milworks стала для Mootor Grupp стратегически важным и ориентированным на будущее шагом. То, что Milworks снова полностью принадлежит эстонскому капиталу, позволит компании более гибко и быстро реагировать на потребности Сил обороны и их изменения», – сказал руководитель по развитию бизнеса Mootor Grupp Март Раамат.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.03.25, 12:09
Финская оборонная компания удваивает производство бронемашин
Компания Patria, производящая бронемашины в Финляндии и Латвии, объявила о привлечении инвестиций в размере 40 млн евро.
ТОП
  • 04.09.23, 17:50
ТОП 2023: самые богатые предприниматели в сфере транспорта и логистики
36 предпринимателей, вошедших в ТОП 500 самых состоятельных людей Эстонии, ведут бизнес в секторе перевозок. Кто они?
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
3
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
4
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
5
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
6
Mнения
  • 08.08.25, 08:04
Цена успеха: простодушное стяжательство на фоне зарева войны

Последние новости

Новости
  • 14.08.25, 11:12
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным
Новости
  • 14.08.25, 10:33
Осула выкупил у финнов Milworks
Биржа
  • 14.08.25, 09:38
Кредитный портфель Bigbank показал рекордный прирост
Новости
  • 14.08.25, 09:35
Цены на говядину в Эстонии резко выросли
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
Новости
  • 13.08.25, 20:02
«Кайтселийт покупает кота в мешке». Суд отклонил жалобу на тендер по поставке дронов
Новости
  • 13.08.25, 18:55
Трамп – о встрече с Путиным: «Мы выигрываем во всем!»

Сейчас в фокусе

Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России
Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi из-за изменения государственной политики, объяснил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Новости
  • 13.08.25, 14:34
Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Снижение НСО на продукты питания поддерживают почти 100 000 человек.
Новости
  • 12.08.25, 18:26
Orkla не поддерживает снижение НСО: тогда деньги придется искать где-то еще
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025