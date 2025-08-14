Осула выкупил у финнов Milworks

В связи с существенным расширением парка техники Сил обороны обслуживание машин становится критически важной услугой.
Foto: Raul Mee
«Покупка Milworks стала для Mootor Grupp стратегически важным и ориентированным на будущее шагом. То, что Milworks снова полностью принадлежит эстонскому капиталу, позволит компании более гибко и быстро реагировать на потребности Сил обороны и их изменения», – сказал руководитель по развитию бизнеса Mootor Grupp Март Раамат.
