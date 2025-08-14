Назад 14.08.25, 10:33 Осула выкупил у финнов Milworks Финская Patria решила отказаться от обслуживания военной техники в Эстонии и продала компанию по обслуживанию бронетехники Milworks своему прежнему миноритарному акционеру – предприятию Mootor Grupp.

В связи с существенным расширением парка техники Сил обороны обслуживание машин становится критически важной услугой.

Foto: Raul Mee

«Покупка Milworks стала для Mootor Grupp стратегически важным и ориентированным на будущее шагом. То, что Milworks снова полностью принадлежит эстонскому капиталу, позволит компании более гибко и быстро реагировать на потребности Сил обороны и их изменения», – сказал руководитель по развитию бизнеса Mootor Grupp Март Раамат.