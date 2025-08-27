Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 27.08.25, 19:52

Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев

В Сымеру, неподалеку от Раквере, живут предприниматели Марьо и Карли Пеэльбаум и их двадцать породистых собак, которые каждую неделю уплетают по 150 кг говядины.
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
