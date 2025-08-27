Назад 27.08.25, 09:35 Рейнсалу: правительство устраивает налоговый хаос исторического размаха Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу в своем посте в социальных сетях написал, что опубликованный во вторник экономический прогноз показывает, что по сравнению с весной рост экономики оказался значительно ниже, чем прогнозировался несколько месяцев назад.

Урмас Рейнсалу.

Foto: Andras Kralla

Рейнсалу также раскритиковал Партию реформ за создание налогового хаоса и подрыв чувства уверенности семей, передает rus.err.ee.

«Летом правительство в прогнозе, который лег в основу бюджета, оценивало рост экономики в этом году на уровне 3,3%, SEB – 2,5%, а Swedbank – 1,5%. Оба банки тогда предупреждали, что повышение налогов снизит перспективы экономического роста, и это вновь происходит. Повышение налогов приводит к росту цен, который явно связан с налоговой волной», – сказал Рейнсалу.

«Юрген Лиги говорит, что заявления о каскаде налоговых повышений – это бессовестно. Почему? Бессовестно скорее устраивать в лаборатории эстонского общества эксперимент с налоговым хаосом исторического размаха. Десятки налоговых повышений уже вступили в силу, десятки еще впереди. Мы становимся чемпионами Центральной и Восточной Европы по налоговой нагрузке. Особенно цинично заявление премьер-министра о том, что на фоне роста налогов поступления оказались выше прогнозируемых и теперь можно распределять деньги. Появляется новое понимание, что никудышное управление в постоянных налоговых конвульсиях не было столь неизбежным в финансовом плане, как правительство пыталось нам внушить», – сказал председатель Isamaa.