  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 2250,35%42 544,77
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,54
  • 27.08.25, 09:35

Рейнсалу: правительство устраивает налоговый хаос исторического размаха

Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу в своем посте в социальных сетях написал, что опубликованный во вторник экономический прогноз показывает, что по сравнению с весной рост экономики оказался значительно ниже, чем прогнозировался несколько месяцев назад.
Урмас Рейнсалу.
  • Урмас Рейнсалу.
  • Foto: Andras Kralla
Рейнсалу также раскритиковал Партию реформ за создание налогового хаоса и подрыв чувства уверенности семей, передает rus.err.ee.
«Летом правительство в прогнозе, который лег в основу бюджета, оценивало рост экономики в этом году на уровне 3,3%, SEB – 2,5%, а Swedbank – 1,5%. Оба банки тогда предупреждали, что повышение налогов снизит перспективы экономического роста, и это вновь происходит. Повышение налогов приводит к росту цен, который явно связан с налоговой волной», – сказал Рейнсалу.
«Юрген Лиги говорит, что заявления о каскаде налоговых повышений – это бессовестно. Почему? Бессовестно скорее устраивать в лаборатории эстонского общества эксперимент с налоговым хаосом исторического размаха. Десятки налоговых повышений уже вступили в силу, десятки еще впереди. Мы становимся чемпионами Центральной и Восточной Европы по налоговой нагрузке. Особенно цинично заявление премьер-министра о том, что на фоне роста налогов поступления оказались выше прогнозируемых и теперь можно распределять деньги. Появляется новое понимание, что никудышное управление в постоянных налоговых конвульсиях не было столь неизбежным в финансовом плане, как правительство пыталось нам внушить», – сказал председатель Isamaa.

