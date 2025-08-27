Рейнсалу: правительство устраивает налоговый хаос исторического размаха

Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу в своем посте в социальных сетях написал, что опубликованный во вторник экономический прогноз показывает, что по сравнению с весной рост экономики оказался значительно ниже, чем прогнозировался несколько месяцев назад.
- Урмас Рейнсалу.
- Foto: Andras Kralla
Рейнсалу также раскритиковал Партию реформ за создание налогового хаоса и подрыв чувства уверенности семей, передает rus.err.ee.
«Летом правительство в прогнозе, который лег в основу бюджета, оценивало рост экономики в этом году на уровне 3,3%, SEB – 2,5%, а Swedbank – 1,5%. Оба банки тогда предупреждали, что повышение налогов снизит перспективы экономического роста, и это вновь происходит. Повышение налогов приводит к росту цен, который явно связан с налоговой волной», – сказал Рейнсалу.
«Юрген Лиги говорит, что заявления о каскаде налоговых повышений – это бессовестно. Почему? Бессовестно скорее устраивать в лаборатории эстонского общества эксперимент с налоговым хаосом исторического размаха. Десятки налоговых повышений уже вступили в силу, десятки еще впереди. Мы становимся чемпионами Центральной и Восточной Европы по налоговой нагрузке. Особенно цинично заявление премьер-министра о том, что на фоне роста налогов поступления оказались выше прогнозируемых и теперь можно распределять деньги. Появляется новое понимание, что никудышное управление в постоянных налоговых конвульсиях не было столь неизбежным в финансовом плане, как правительство пыталось нам внушить», – сказал председатель Isamaa.
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Бюджетный дефицит вырастет до 4%
Этот год складывается хуже, чем ожидалось, и, как и коммерческие банки, Министерство финансов больше не прогнозирует столь высокого экономического роста, как еще несколько месяцев назад.
Восстановление экономики Эстонии было слабым, поэтому Swedbank снизил прогноз роста ВВП на этот год до 0,6%.
Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.
