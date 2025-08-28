Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,24%6 481,4
  • DOW 300,32%45 565,23
  • Nasdaq 0,21%21 590,14
  • FTSE 100−0,11%9 255,5
  • Nikkei 2250,67%42 806,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,5
  28.08.25, 08:32

Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia

Госкомпания Eesti Energia, которая десять лет арендовала офисное здание на улице Лелле, судится с его владельцем, поскольку намерена перенести главный офис в бизнес-центр, который Kaamos Kinnisvara строит в Таллинне.
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
  • Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
  • Foto: Liis Treimann
