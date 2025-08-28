Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Госкомпания Eesti Energia, которая десять лет арендовала офисное здание на улице Лелле, судится с его владельцем, поскольку намерена перенести главный офис в бизнес-центр, который Kaamos Kinnisvara строит в Таллинне.
Архитектурный конкурс, объявленный компанией Kaamos Kinnisvara на проектирование нового жилого и делового квартала в районе Таллиннского автовокзала, выиграло архитектурное бюро Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur (HGA) с конкурсной работой под названием «ÕU».
Срок подачи предложений на крупный тендер сетевого оператора Elering, в рамках которого планируется заказать 500 мегаватт новых электростанций, вновь был перенесен. Так, Eesti Gaas возмутила поздняя публикация условий подключения.
