Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми

Foto: Meeli Küttim
Налоговую льготу на каждого ребенка, которая составляет до 100 евро, получат родители или опекуны, имеющие действующее и неограниченное право опеки, сообщает портал rus.delfi.ee.
Если у обоих родителей ребенка есть автомобиль, то льгота делится между ними и ее можно использовать в течение всего налогового периода, на следующий период она не переносится.
Отдельно подавать заявление на снижение налога не нужно. Налоговый департамент сам пересмотрит налоговые уведомления за этот год, произведет необходимые перерасчеты и при необходимости осуществит возвраты на счет предоплаты Налогового департамента.
