Эстонская судоходная компания о подозрениях в шпионаже: это смешно

Редкий случай, когда проигравший на старте получает преимущество на финише - Эстония уже прошла свой кризис – с инфляцией в 25%, падением ВВП и болезненной перестройкой. И теперь, когда миру снова грозит спад, мы можем позволить себе роскошь быть чуть спокойнее, чем соседи, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.