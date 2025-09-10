Эстонская судоходная компания о подозрениях в шпионаже: это смешно

В воскресенье немецкие полицейские подразделения провели обыск на грузовом судне Scanlark, пишет Der Spiegel.
- Грузовое судно Scanlark
- Foto: Фрэнк Молтер / DPA / Picture Alliance / Scanpix
По данным СМИ, судно принадлежит таллинской компании Vista Shipping Agency. Член правления компании-владельца Игорь Ильвес назвал подозрения в шпионаже смешными и абсурдными.
По данным следствия, есть подозрение, что 26 августа с грузового судна был запущен беспилотник, который пролетел над военным кораблём со шпионской целью, чтобы сфотографировать его.
"Это просто смешно. Я не хочу это комментировать, потому что это глупость. Я не хотел бы обидеть своих немецких коллег, но мне кажется, что это просто абсурд, – сказал Ильвес в интервью
ERR. - Мы не даем никакой информации, пока не будет конкретных фактов. У меня нет фактов, которые я мог бы прокомментировать".
