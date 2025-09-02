Деловые ведомости
  • 02.09.25, 10:50

Во втором квартале экспорт услуг вырос на 8%, импорт – на 11%

Во втором квартале 2025 года экспорт услуг вырос на 8%, импорт – на 11%. Услуг в текущих ценах было продано на около 3,4 миллиарда евро, а импортировано – на около 2,6 миллиарда евро, следует из данных Департамента статистики и Банка Эстонии.
Наибольшее количество услуг было экспортировано в Финляндию, при этом крупнейшую статью экспорта составили туристические услуги.
  • Foto: Liis Treimann
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что внешнеторговый баланс услуг в отличие от внешнеторгового баланса товаров по-прежнему в профиците. Это означает, что хозяйственные единицы Эстонии экспортируют значительно больше услуг, чем импортируют. «Во втором квартале экспорт услуг превысил импорт на 815 миллионов евро. Это на 9 миллионов евро больше, чем во втором квартале 2024 года», – добавила Леппметс.
Новости
  • 29.08.25, 09:44
Во втором квартале экономика Эстонии немного выросла
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
Новости
  • 26.08.25, 20:46
Рекордный рост доходов поднимет покупательную способность выше докризисного уровня, считают аналитики
Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.
Новости
  • 26.08.25, 10:37
Крупные банки резко снизили прогноз роста экономики Эстонии
Восстановление экономики Эстонии было слабым, поэтому Swedbank снизил прогноз роста ВВП на этот год до 0,6%.
