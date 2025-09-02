Во втором квартале экспорт услуг вырос на 8%, импорт – на 11%
Во втором квартале 2025 года экспорт услуг вырос на 8%, импорт – на 11%. Услуг в текущих ценах было продано на около 3,4 миллиарда евро, а импортировано – на около 2,6 миллиарда евро, следует из данных Департамента статистики и Банка Эстонии.
Наибольшее количество услуг было экспортировано в Финляндию, при этом крупнейшую статью экспорта составили туристические услуги.
Foto: Liis Treimann
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что внешнеторговый баланс услуг в отличие от внешнеторгового баланса товаров по-прежнему в профиците. Это означает, что хозяйственные единицы Эстонии экспортируют значительно больше услуг, чем импортируют. «Во втором квартале экспорт услуг превысил импорт на 815 миллионов евро. Это на 9 миллионов евро больше, чем во втором квартале 2024 года», – добавила Леппметс.
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
