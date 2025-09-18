Назад 18.09.25, 09:42 Полицейские требуют повышения зарплат: «Мы входим в глубокий кризис» Профсоюз работников полиции предупредил МВД о надвигающемся кризисе в сфере внутренней безопасности: по оценке профсоюза, при нынешнем уровне зарплат невозможно сохранить ни мотивацию, ни профессионализм сотрудников на передовой линии, передает rus.err.ee.

В профсоюзе напомнили, что в 2018 году полицейские согласились на отмену специальных пенсий, рассчитывая на обещанное достойное вознаграждение. Однако обещания не были выполнены, и новые сотрудники остались без ключевой социальной гарантии.

Если три года назад разница в окладах сотрудников передовой в сравнении с целевым уровнем составляла 350 евро, то сегодня она достигла уже 700 евро в месяц.

Ситуацию усугубляет кадровый фактор: в ближайшие пять лет более 1500 полицейских и пограничников достигнут пенсионного возраста, а уже сейчас около 600 сотрудников имеют право на спецпенсию.

Организация требует, чтобы в 2026 году зарплата сотрудников на передовой была приведена в соответствие с целевыми показателями и появилась четкая дорожная карта по их достижению.