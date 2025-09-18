Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%0,00
  • OMX Riga0,00%0,00
  • OMX Tallinn0,00%0,00
  • OMX Vilnius0,00%0,00
  • S&P 5000,00%0,00
  • DOW 300,00%0,00
  • Nasdaq 0,00%0,00
  • FTSE 1000,00%0,00
  • Nikkei 2250,00%0,00
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  18.09.25, 09:42

Полицейские требуют повышения зарплат: «Мы входим в глубокий кризис»

Профсоюз работников полиции предупредил МВД о надвигающемся кризисе в сфере внутренней безопасности: по оценке профсоюза, при нынешнем уровне зарплат невозможно сохранить ни мотивацию, ни профессионализм сотрудников на передовой линии, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
В профсоюзе напомнили, что в 2018 году полицейские согласились на отмену специальных пенсий, рассчитывая на обещанное достойное вознаграждение. Однако обещания не были выполнены, и новые сотрудники остались без ключевой социальной гарантии.
Если три года назад разница в окладах сотрудников передовой в сравнении с целевым уровнем составляла 350 евро, то сегодня она достигла уже 700 евро в месяц.
Ситуацию усугубляет кадровый фактор: в ближайшие пять лет более 1500 полицейских и пограничников достигнут пенсионного возраста, а уже сейчас около 600 сотрудников имеют право на спецпенсию.

Статья продолжается после рекламы

Организация требует, чтобы в 2026 году зарплата сотрудников на передовой была приведена в соответствие с целевыми показателями и появилась четкая дорожная карта по их достижению.
