«В Эстонии эта отрасль вымерла». В Таллинне обанкротилось швейное предприятие

Владелец текстильного производства K.B. Passage рассказал, что решение прекратить деятельность было принято в начале года. Фото иллюстративное.
Компания, работавшая в Таллинне в районе Мустамяэ, в мае получила запрет на распоряжение имуществом. За несколько месяцев до этого все сотрудники были сокращены. Один из владельцев фирмы Яанус Беньямин рассказал, что решение о прекращении деятельности пришлось принять в начале года. «Конечно, нам ужасно жаль. Жаль людей», – сказал он.
Производитель технических и текстильных штор Sunorek – компания с крупнейшей налоговой задолженностью в секторе текстильной и швейной промышленности. Задолженность достигает почти 130 000 евро, большая часть которой – это налог с оборота, однако вся сумма долга была рассрочена и выплачивается в соответствии с графиком, согласованным с государством.