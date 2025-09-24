Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,48%292,24
  • OMX Riga−0,07%909,05
  • OMX Tallinn−0,1%1 949,91
  • OMX Vilnius0,26%1 237,72
  • S&P 500−0,55%6 656,92
  • DOW 30−0,19%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 100−0,23%9 201,9
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,66
  24.09.25, 10:56

«В Эстонии эта отрасль вымерла». В Таллинне обанкротилось швейное предприятие

Текстильное производство K.B. Passage этой весной сократило всех сотрудников, а теперь завершило деятельность банкротством. Владелец считает причиной экономику Эстонии.
Владелец текстильного производства K.B. Passage рассказал, что решение прекратить деятельность было принято в начале года. Фото иллюстративное.
  • Владелец текстильного производства K.B. Passage рассказал, что решение прекратить деятельность было принято в начале года. Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
Компания, работавшая в Таллинне в районе Мустамяэ, в мае получила запрет на распоряжение имуществом. За несколько месяцев до этого все сотрудники были сокращены. Один из владельцев фирмы Яанус Беньямин рассказал, что решение о прекращении деятельности пришлось принять в начале года. «Конечно, нам ужасно жаль. Жаль людей», – сказал он.
