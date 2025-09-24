Назад 24.09.25, 10:56 «В Эстонии эта отрасль вымерла». В Таллинне обанкротилось швейное предприятие Текстильное производство K.B. Passage этой весной сократило всех сотрудников, а теперь завершило деятельность банкротством. Владелец считает причиной экономику Эстонии.

Владелец текстильного производства K.B. Passage рассказал, что решение прекратить деятельность было принято в начале года. Фото иллюстративное.

Foto: Liis Treimann

Компания, работавшая в Таллинне в районе Мустамяэ, в мае получила запрет на распоряжение имуществом. За несколько месяцев до этого все сотрудники были сокращены. Один из владельцев фирмы Яанус Беньямин рассказал, что решение о прекращении деятельности пришлось принять в начале года. «Конечно, нам ужасно жаль. Жаль людей», – сказал он.