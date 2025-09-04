Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,41%6 474,57
  • DOW 300,46%45 478,05
  • Nasdaq 0,4%21 582,72
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,6
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,41%6 474,57
  • DOW 300,46%45 478,05
  • Nasdaq 0,4%21 582,72
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,6
  • 04.09.25, 13:27

Март Раамат: перед «зеленой» и финансовой бурей царит тревожное затишье

В 2024 году на рынке автобусных перевозок была, так сказать, передышка, однако проблемы уже на пороге, пишет член правления SEBE AS Март Раамат в комментарии к годовому отчету автобусных компаний Infopank.
Март Раамат выступает на Ежегодной конференции 2024 года по транспортному топливу.
  • Март Раамат выступает на Ежегодной конференции 2024 года по транспортному топливу.
  • Foto: Рауль Меэ
Прошлый год дал автобусному сектору впервые за несколько лет возможность немного перевести дыхание.
С 2020 года отрасль пережила настоящие американские горки: кризис, вызванный COVID-19, затем скачки цен на топливо из-за российской агрессии, и в 2023 году сектор еще долго справлялся с последствиями этих проблем.
Поскольку в прошлом году не было крупных тендеров на общественный транспорт, «год отдыха» дал возможность сосредоточиться на упорядочивании операций и планировании будущего.
Как и в остальном мире, общественный транспорт в Эстонии в значительной степени финансируется за счет дотаций – налогоплательщики финансируют автобусные перевозки на местном и государственном уровнях более чем на 200 млн евро. К сожалению, стремление автобусных компаний к развитию сдерживает ежегодный вопрос, найдутся ли в государственном бюджете необходимые миллионы на региональное автобусное сообщение в регионах. До сих пор эта проблема решалась путем выделения дополнительного финансирования из резервов правительства, и в прошлом году обострения ситуации удалось избежать.
Однако государство само заложило себе бомбу замедленного действия, прибегнув к своему бывшему плану бесплатного общественного транспорта, поскольку в ближайшие годы потребность в поиске дополнительных средств для оплаты растущих дотаций на общественный транспорт будет расти в геометрической прогрессии.
Согласно коллективному трудовому договору, заключенному между Союзом автомобильных предприятий и Профсоюзом работников транспорта, водителям автобусов в следующих тендерах будет гарантирована заработная плата на уровне средней зарплаты по Эстонии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 01.08.25, 17:43
Эркки Отс: эстонский авторынок вернулся в советские времена – владельца машины вновь считают кулаком и буржуем
«Ситуация на эстонском автомобильном рынке совсем удручающая. Особенно с учетом того, что цель введения автоналога заключалась в переходе на более экологичный транспорт, а на деле мы вернулись в советские времена, когда владельца частного автомобиля считали кулаком и буржуем», – пишет руководитель Bassadone Baltic OÜ в странах Балтии Эркки Отс в свежем годовом отчете Infopank о рынке автопродаж.
Новости
  • 17.07.25, 17:08
Тендеры провалились: Таллинн реконструирует старые автобусы
Третий тендер на закупку новых газовых автобусов для столичного предприятия общественного транспорта Tallinna Linnatransport (TLT) провалился, поэтому принято решение о реконструкции имеющихся 70 дизельных автобусов, передает rus.err.ee.
Новости
  • 19.06.25, 14:27
Правительство поддержало снижение автомобильного налога для семей с детьми
Правительство приняло решение поддержать идею снизить автомобильный налог для семей с детьми: на каждого несовершеннолетнего ребенка до 19 лет льгота составит 100 евро.
Новости
  • 04.06.25, 13:31
Lux Express выходит на финский рынок
Компания Lux Express выходит на финский рынок и начинает сотрудничество с местной автобусной компанией OnniBus.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
2
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
3
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
4
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
5
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Новости
  • 04.09.25, 17:30
Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Новости
  • 04.09.25, 15:50
Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
Новости
  • 04.09.25, 14:04
Гросс активно строит новые магазины, но бюрократия вставляет палки в колеса
Mнения
  • 04.09.25, 13:27
Март Раамат: перед «зеленой» и финансовой бурей царит тревожное затишье

Сейчас в фокусе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025