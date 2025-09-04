Март Раамат: перед «зеленой» и финансовой бурей царит тревожное затишье

В 2024 году на рынке автобусных перевозок была, так сказать, передышка, однако проблемы уже на пороге, пишет член правления SEBE AS Март Раамат в комментарии к годовому отчету автобусных компаний Infopank.
Прошлый год дал автобусному сектору впервые за несколько лет возможность немного перевести дыхание.
С 2020 года отрасль пережила настоящие американские горки: кризис, вызванный COVID-19, затем скачки цен на топливо из-за российской агрессии, и в 2023 году сектор еще долго справлялся с последствиями этих проблем.
Поскольку в прошлом году не было крупных тендеров на общественный транспорт, «год отдыха» дал возможность сосредоточиться на упорядочивании операций и планировании будущего.
Как и в остальном мире, общественный транспорт в Эстонии в значительной степени финансируется за счет дотаций – налогоплательщики финансируют автобусные перевозки на местном и государственном уровнях более чем на 200 млн евро. К сожалению, стремление автобусных компаний к развитию сдерживает ежегодный вопрос, найдутся ли в государственном бюджете необходимые миллионы на региональное автобусное сообщение в регионах. До сих пор эта проблема решалась путем выделения дополнительного финансирования из резервов правительства, и в прошлом году обострения ситуации удалось избежать.
Однако государство само заложило себе бомбу замедленного действия, прибегнув к своему бывшему плану бесплатного общественного транспорта, поскольку в ближайшие годы потребность в поиске дополнительных средств для оплаты растущих дотаций на общественный транспорт будет расти в геометрической прогрессии.
Согласно коллективному трудовому договору, заключенному между Союзом автомобильных предприятий и Профсоюзом работников транспорта, водителям автобусов в следующих тендерах будет гарантирована заработная плата на уровне средней зарплаты по Эстонии.
