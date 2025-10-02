Назад 02.10.25, 16:14 Baltika обанкротилась Недавно прошедшая санацию и сменившая владельца сеть магазинов одежды Baltika объявила о банкротстве и сокращает всех сотрудников.

Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.

Foto: Priit Palumaa

Действовавший под брендом Ivo Nikkolo концерн Baltika Grupp подал заявление о банкротстве и прекращает деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и интернет-магазинах, сообщила компания. Так как несколько лет назад предприятие уже проходило процедуру санации, повторно ее начать невозможно.