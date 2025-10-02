Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%292,02
  • OMX Riga−0,06%907,09
  • OMX Tallinn0,32%1 946,7
  • OMX Vilnius0,1%1 243,65
  • S&P 5000,02%6 712,38
  • DOW 30−0,14%46 376,63
  • Nasdaq 0,34%22 831,96
  • FTSE 100−0,23%9 425,13
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,4
  02.10.25, 16:14

Baltika обанкротилась

Недавно прошедшая санацию и сменившая владельца сеть магазинов одежды Baltika объявила о банкротстве и сокращает всех сотрудников.
Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
  • Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
  • Foto: Priit Palumaa
Действовавший под брендом Ivo Nikkolo концерн Baltika Grupp подал заявление о банкротстве и прекращает деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и интернет-магазинах, сообщила компания. Так как несколько лет назад предприятие уже проходило процедуру санации, повторно ее начать невозможно.
