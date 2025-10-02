Baltika обанкротилась

Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
Foto: Priit Palumaa
Действовавший под брендом Ivo Nikkolo концерн Baltika Grupp подал заявление о банкротстве и прекращает деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и интернет-магазинах, сообщила компания. Так как несколько лет назад предприятие уже проходило процедуру санации, повторно ее начать невозможно.
Мелкие акционеры Baltika могут получить предложение о поглощении, так как материнская компания KJK BLTK Holding увеличила свою долю до 90 с лишним процентов и намерена присоединить к себе швейную компанию.