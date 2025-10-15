Назад 15.10.25, 12:06 Глава строительной компании: генподрядчики сейчас берут на себя слишком большие риски На фоне нехватки рабочей силы генподрядчики соглашаются на меньшие маржинальные прибыли и при минимальных резервах берут на себя все большие риски, последствия чего уже заметны, предупредил председатель правления строительной компании Ehitus5ECO Марго Падар в эфире утренней программы радио Äripäev.

Марго Падар, один из владельцев и членов правления Ehitus5ECO, считает деятельность некоторых конкурентов слишком рискованной.

«Если какие-то из рисков реализуются, а резерва нет, может возникнуть ситуация, когда продолжать работу станет невозможно. Это, безусловно, тянет за собой цепочку бед и проблем, которые доходят до людей и субподрядчиков. Если у тебя нет денег, ты не можешь платить, и в итоге даже государство недополучит какую-то часть налогов, описал Падар пессимистичный сценарий.