Глава строительной компании: генподрядчики сейчас берут на себя слишком большие риски

На фоне нехватки рабочей силы генподрядчики соглашаются на меньшие маржинальные прибыли и при минимальных резервах берут на себя все большие риски, последствия чего уже заметны, предупредил председатель правления строительной компании Ehitus5ECO Марго Падар в эфире утренней программы радио Äripäev.
- Марго Падар, один из владельцев и членов правления Ehitus5ECO, считает деятельность некоторых конкурентов слишком рискованной.
- Foto: Raul Mee
«Если какие-то из рисков реализуются, а резерва нет, может возникнуть ситуация, когда продолжать работу станет невозможно. Это, безусловно, тянет за собой цепочку бед и проблем, которые доходят до людей и субподрядчиков. Если у тебя нет денег, ты не можешь платить, и в итоге даже государство недополучит какую-то часть налогов, описал Падар пессимистичный сценарий.
