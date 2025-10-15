Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%292,71
  • OMX Riga−0,25%908,56
  • OMX Tallinn−0,36%1 909,36
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,76
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,36%9 418,85
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,42
  • 15.10.25, 12:06

Глава строительной компании: генподрядчики сейчас берут на себя слишком большие риски

На фоне нехватки рабочей силы генподрядчики соглашаются на меньшие маржинальные прибыли и при минимальных резервах берут на себя все большие риски, последствия чего уже заметны, предупредил председатель правления строительной компании Ehitus5ECO Марго Падар в эфире утренней программы радио Äripäev.
Марго Падар, один из владельцев и членов правления Ehitus5ECO, считает деятельность некоторых конкурентов слишком рискованной.
  Марго Падар, один из владельцев и членов правления Ehitus5ECO, считает деятельность некоторых конкурентов слишком рискованной.
  • Foto: Raul Mee
«Если какие-то из рисков реализуются, а резерва нет, может возникнуть ситуация, когда продолжать работу станет невозможно. Это, безусловно, тянет за собой цепочку бед и проблем, которые доходят до людей и субподрядчиков. Если у тебя нет денег, ты не можешь платить, и в итоге даже государство недополучит какую-то часть налогов, описал Падар пессимистичный сценарий.
Новости
  • 10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Большая доля кредитов на коммерческую недвижимость и их быстрый рост сделали банковский сектор более уязвимым, поэтому как девелоперам, так и банкам следует проявлять большую осторожность.
  • 09.10.25, 14:21
Можно ли получить кредит на непригодную для проживания недвижимость?
При подаче заявки на жилищный кредит к недвижимости применяются определенные требования, но в случае с недвижимостью, находящейся в плохом состоянии или непригодной для проживания, ситуация сложнее. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас пояснила, какие возможности есть у людей, которые хотят построить себе новое жилье из находящегося в плохом состоянии старого дома или квартиры.
  • 22.09.25, 06:00
«У чиновников странная логика»: не все квартирные товарищества могут претендовать на субсидию
Если в многоквартирном доме более 20% жилья принадлежит юридическим лицам, то государственную субсидию квартирное товарищество получить не сможет. Столичные власти аргументируют это тем, что, лишая денег предпринимателей, они таким образом заботятся о жильцах. Эксперт в области недвижимости Тыну Тоомпарк не видит в этом никакой логики.
