Назад 16.10.25, 11:53 Арендной недвижимости в Таллинне станет больше. Изменятся ли цены? Эксперты прогнозируют, что в ближайшие полгода на рынке недвижимости в Таллинне вырастет число сдаваемых в аренду квартир.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Как показали результаты опроса, проведенного в сентябре 1Partner Kinnisvara среди специалистов по недвижимости, большинство экспертов считают, что значительных изменений в ценах на аренду таллиннских квартир в ближайшие шесть месяцев не произойдет.

Всего в опросе приняли участие 122 эксперта по недвижимости. Более половины из них считают, что к февралю 2026 года цены на аренду квартир в Таллинне останутся на уровне августа этого года.

«Рынок аренды жилья в Таллинне сейчас сбалансирован, и хотя половина респондентов считает, что количество сдаваемых в аренду квартир в столице увеличится в течение следующих шести месяцев, они не думают, что это приведет к снижению цен на аренду», – прокомментировала результаты опроса аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри.

По мнению четверти респондентов, цены на аренду могут немного снизиться в течение следующих шести месяцев, а пятая часть респондентов думает, что они могут немного вырасти.

В подавляющем большинстве респонденты считают, что в столице по-прежнему выгоднее покупать квартиру, чем арендовать. 59% респондентов считают покупку квартиры более разумным решением, тогда как только 19% рекомендовали аренду.

Еще год назад 47% экспертов рекомендовали покупку, а 27% – аренду.

Почти половина экспертов считает, что привлекательность недвижимости как инвестиционного инструмента в следующем году останется на том же уровне. 28% респондентов считают, что популярность недвижимости в глазах инвесторов может снизиться.

«Я полагаю, что на мнение многих повлияли квартиры в новостройках, где доходность от аренды сегодня может быть недостаточно высокой, но на вторичном рынке цены и доход от аренды уже давно находятся в лучшем соотношении», – прокомментировала Вяэри.

В опросе, проведенном в сентябре по инициативе 1Partner Kinnisvara, приняли участие 122 профессионала, в основном маклеры, оценщики недвижимости и застройщики из 52 различных предприятий сферы недвижимости, работающих в Таллинне. Большинство респондентов работают в этой сфере более десяти лет.