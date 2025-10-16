Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,27%293,48
  • OMX Riga0,84%914,07
  • OMX Tallinn−0,06%1 905,97
  • OMX Vilnius0,47%1 264,38
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 1000,02%9 426,65
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,92
  16.10.25, 11:53

Арендной недвижимости в Таллинне станет больше. Изменятся ли цены?

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие полгода на рынке недвижимости в Таллинне вырастет число сдаваемых в аренду квартир.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Как показали результаты опроса, проведенного в сентябре 1Partner Kinnisvara среди специалистов по недвижимости, большинство экспертов считают, что значительных изменений в ценах на аренду таллиннских квартир в ближайшие шесть месяцев не произойдет.
Всего в опросе приняли участие 122 эксперта по недвижимости. Более половины из них считают, что к февралю 2026 года цены на аренду квартир в Таллинне останутся на уровне августа этого года.
«Рынок аренды жилья в Таллинне сейчас сбалансирован, и хотя половина респондентов считает, что количество сдаваемых в аренду квартир в столице увеличится в течение следующих шести месяцев, они не думают, что это приведет к снижению цен на аренду», – прокомментировала результаты опроса аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри.

Статья продолжается после рекламы

По мнению четверти респондентов, цены на аренду могут немного снизиться в течение следующих шести месяцев, а пятая часть респондентов думает, что они могут немного вырасти.
В подавляющем большинстве респонденты считают, что в столице по-прежнему выгоднее покупать квартиру, чем арендовать. 59% респондентов считают покупку квартиры более разумным решением, тогда как только 19% рекомендовали аренду.
Еще год назад 47% экспертов рекомендовали покупку, а 27% – аренду.
Почти половина экспертов считает, что привлекательность недвижимости как инвестиционного инструмента в следующем году останется на том же уровне. 28% респондентов считают, что популярность недвижимости в глазах инвесторов может снизиться.
«Я полагаю, что на мнение многих повлияли квартиры в новостройках, где доходность от аренды сегодня может быть недостаточно высокой, но на вторичном рынке цены и доход от аренды уже давно находятся в лучшем соотношении», – прокомментировала Вяэри.
В опросе, проведенном в сентябре по инициативе 1Partner Kinnisvara, приняли участие 122 профессионала, в основном маклеры, оценщики недвижимости и застройщики из 52 различных предприятий сферы недвижимости, работающих в Таллинне. Большинство респондентов работают в этой сфере более десяти лет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

