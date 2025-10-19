Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 19.10.25, 11:23

БЛОГ | День выборов. Кому достанется власть в столице?

Воскресенье – последний день голосования на муниципальных выборах. Сегодня вечером станет известно, вернет ли Центристская партия власть в столице и за кого проголосуют жители Нарвы.
БЛОГ | День выборов. Кому достанется власть в столице?
  • Foto: Елена Ценно
Результаты электронного голосования будут подведены около десяти вечера, а предварительные итоги выборов станут известны после полуночи.
Следите за ходом выборов вместе с «Деловыми ведомостями»:
13:03 Избирательный участок номер 16, Ласнамяэ

Статья продолжается после рекламы

Автор фото: Лийз Трейманн
3 fotot
11:25 Проголосовала почти половина избирателей
По состоянию на 11:00 проголосовало 45,5% избирателей. В электронной среде проголосовали 272 206 избирателей, с помощью бумажных бюллетеней – 1 003 758 человек.
Сегодня все 356 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. В воскресенье отдать голос электронно уже невозможно, но можно изменить свой выбор на избирательных участках.
11:20 Что говорят прогнозы?
Лидирует по стране Центристская партия: по данным Norstat, накануне выборов ее поддерживало 23,5% населения, имеющего право голоса.
В Таллинне ее преимущество перед конкурентами наиболее очевидно: 42% поддержки гарантированно обещают центристам победу на столичных выборах.
Традиционно высока поддержка центристов и в других самоуправлениях с высокой долей русскоязычного населения: в Силламяэ их рейтинг составляет сокрушительные 83%, в Локса 73%, в Маарду – 61%, в Кохтла-Ярве – 57%, в Нарва-Йыэсуу – 50%, в Нарве – 45%. Картину в этих самоуправлениях центристам портят избирательные союзы, партия Koos и План Б, которые конкурируют с ними практически за одного и того же избирателя.

Статья продолжается после рекламы

Социал-демократическая партия, которая надеется сохранить власть в Таллинне, не лидирует ни в одном избирательном округе страны, хотя ее позиции по-прежнему крепки в столичных районах Кесклинн (24%), Кристийне (21%), Пыхья-Таллинн (20%) и городе Выру (23%). Партия реформ уверенно лидирует лишь в Йыэляхтме, где вероятно заберет себе около четверти голосов, а также рассчитывает на волость Раэ, где померяется силами с «Отечеством». Последняя остается второй по популярности политической силой Эстонии и, помимо всего прочего может записать себе в актив номинальную победу в Тарту, который долго оставался вотчиной реформистов.
EKRE готова застолбить за собой несколько самоуправлений в Южной и Центральной Эстонии и поборется за Пярну с «Отечеством». В остальных самоуправлениях страны лидируют как раз «Отечество» и избирательные союзы.
Подробнее читайте здесь.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Выборы в Таллинне и не только, эстонский здравый смысл, телефонные мошенники, шансы на мир на Ближнем Востоке и бассейн в Ласнамяэ – в новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем ключевые темы недели.
Новости
  • 13.10.25, 10:57
Начались выборы в местные самоуправления, с сегодняшнего дня можно голосовать
Сегодня начались выборы в органы местного самоуправления, которые продлятся до воскресенья, 19 октября.
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
В избирательных списках этого года есть кандидаты, за плечами которых – уголовные расследования или обвинительные приговоры. Мы напоминаем, кто эти известные политики, и задаемся вопросом: должны ли ошибки прошлого влиять на решения избирателей даже спустя годы?
Mнения
  • 16.10.25, 14:31
Город, где хочется жить: развитие Таллинна – это инвестиция в будущее бизнеса
Европейский опыт показывает: там, где город ориентирован на людей, бизнес развивается быстрее. Оборот малых предприятий в таких районах вырастает на десятки процентов. А там, где жизнь застревает в пробках, и экономика простаивает, пишет ИТ-предприниматель Антон Кекс (СДПЭ).
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.10.25, 06:00
Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит
2
Новости
  • 17.10.25, 17:50
Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов
3
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
4
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
5
Биржа
  • 17.10.25, 12:47
Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит
Аналитики выбрали самые перспективные акции
6
Новости
  • 17.10.25, 08:57
«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером

Последние новости

Биржа
  • 19.10.25, 14:08
Инвестиционный гигант: Уолл-стрит недооценивает связанные с ИИ риски
Интервью
  • 19.10.25, 13:02
Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»
Новости
  • 19.10.25, 12:22
СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. Кому достанется власть в столице?
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
Новости
  • 18.10.25, 15:17
Галерея: Fund Ehitus и Scandium открыли квартал Marati
Новости
  • 18.10.25, 13:57
Шведский бренд аксессуаров открывает свой первый магазин в Эстонии
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»

Сейчас в фокусе

Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
«А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».
Биржа
  • 18.10.25, 06:00
Вкус биржи: как вам такое, все остальные? Личное состояние – 500 миллиардов долларов
Alexela объявила, что изменит свою клиентскую программу и вскоре начнет отображать цену на топливо по-новому.
Новости
  • 17.10.25, 17:50
Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов
Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Зарплаты не стоят на месте, но докризисная покупательная способность пока не восстановилась.
Новости
  • 07.08.23, 14:38
Зарплаты снова растут быстрее цен
Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Компания, работавшая на Мальте под брендом Bolt и находящаяся в безнадёжном конфликте с Bolt, заявляет, что не сделала ничего предосудительного.
Новости
  • 17.10.25, 08:57
«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025