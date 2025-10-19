Назад 19.10.25, 11:23 БЛОГ | День выборов. Кому достанется власть в столице? Воскресенье – последний день голосования на муниципальных выборах. Сегодня вечером станет известно, вернет ли Центристская партия власть в столице и за кого проголосуют жители Нарвы.

Foto: Елена Ценно

Результаты электронного голосования будут подведены около десяти вечера, а предварительные итоги выборов станут известны после полуночи.

Следите за ходом выборов вместе с «Деловыми ведомостями»:

13:03 Избирательный участок номер 16, Ласнамяэ

Статья продолжается после рекламы

Автор фото: Лийз Трейманн

11:25 Проголосовала почти половина избирателей

По состоянию на 11:00 проголосовало 45,5% избирателей. В электронной среде проголосовали 272 206 избирателей, с помощью бумажных бюллетеней – 1 003 758 человек.

Сегодня все 356 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. В воскресенье отдать голос электронно уже невозможно, но можно изменить свой выбор на избирательных участках.

11:20 Что говорят прогнозы?

Лидирует по стране Центристская партия: по данным Norstat, накануне выборов ее поддерживало 23,5% населения, имеющего право голоса.

В Таллинне ее преимущество перед конкурентами наиболее очевидно: 42% поддержки гарантированно обещают центристам победу на столичных выборах.

Традиционно высока поддержка центристов и в других самоуправлениях с высокой долей русскоязычного населения: в Силламяэ их рейтинг составляет сокрушительные 83%, в Локса 73%, в Маарду – 61%, в Кохтла-Ярве – 57%, в Нарва-Йыэсуу – 50%, в Нарве – 45%. Картину в этих самоуправлениях центристам портят избирательные союзы, партия Koos и План Б, которые конкурируют с ними практически за одного и того же избирателя.

Статья продолжается после рекламы

Социал-демократическая партия, которая надеется сохранить власть в Таллинне, не лидирует ни в одном избирательном округе страны, хотя ее позиции по-прежнему крепки в столичных районах Кесклинн (24%), Кристийне (21%), Пыхья-Таллинн (20%) и городе Выру (23%). Партия реформ уверенно лидирует лишь в Йыэляхтме, где вероятно заберет себе около четверти голосов, а также рассчитывает на волость Раэ, где померяется силами с «Отечеством». Последняя остается второй по популярности политической силой Эстонии и, помимо всего прочего может записать себе в актив номинальную победу в Тарту, который долго оставался вотчиной реформистов.

EKRE готова застолбить за собой несколько самоуправлений в Южной и Центральной Эстонии и поборется за Пярну с «Отечеством». В остальных самоуправлениях страны лидируют как раз «Отечество» и избирательные союзы.