  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,21%6 713,15
  • DOW 300,08%46 626,78
  • Nasdaq 0,18%22 780,42
  • FTSE 1000,77%9 588,56
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,52
  • 23.10.25, 12:22

Удачное лето не спасло Tallink от провального года: прибыль компании упала почти на 90%

Несмотря на 10-процентный рост прибыли за третий квартал, положение судоходной компании Tallink Grupp к концу сентября оказалось в девять раз, то есть на 88%, хуже, чем год назад.
Чистая прибыль за третий квартал составила 40,8 млн евро – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Инвестиции концерна немного сократились.
  Чистая прибыль за третий квартал составила 40,8 млн евро – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Инвестиции концерна немного сократились.
  • Foto: Андрас Кралла
Компания сообщила бирже, что ее выручка в третьем квартале осталась на уровне прошлого года – 233,1 млн евро, а чистая прибыль увеличилась до 40,8 млн евро по сравнению с 36,8 млн евро годом ранее.
