Удачное лето не спасло Tallink от провального года: прибыль компании упала почти на 90%

Министерство климата сообщило, что возобновляет меру поддержки пассажирских судоходных компаний: в этом году на выплаты за работу под эстонским флагом выделят 2 млн евро — в основном их получит Tallink, но также и деньги достанутся DFDS. В следующем году объём помощи может вырасти до 8 млн евро.