Назад 23.10.25, 17:52 Отчетность Tallink увеличила объем торгов, но не цену акций Биржевой день прошел в странах Балтии спокойно, и индексы Рижской и Вильнюской биржи выросли. Индекс Таллиннской бирже остался на месте.

Все зависит от точки отсчета: если за третий квартал прибыль Tallink выросла на 10%, то за девять месяцев этого года они снизилась на 88%.

Foto: Лийз Трейманн

Индекс Рижской биржи вырос на 0,14%, Вильнюской - на 0,13%, Таллиннской - не изменился, составив 1894 пункта.

Наибольшие оборот торгов на Таллиннской бирже был по акциям LHV Group. Он составил 312 000 евро, цена на акцию не изменилась (3,305 евро). Бумаги Tallink Group упали на 0,17% при обороте торгов 275 000 евро.

Лидером балтийской биржи по количеству сделок стал Tallink, с акциями которого было совершено 563 сделки. Далее идут Artea Bankas (286 сделок) и LHV (286 сделок).

Вялотекущий рост

Американские рынки открыли торговый день ростом. На момент публикации S&P растет на 0,35%, Dow Jones - на 0,47%, Nasdaq - на 0,6%.

При этом имдекс малых предприятий Russell 2000 упал на1,45%, а индекс волатильности VIX вырос на 1,88%.

Акции Tesla упали на 5% после того как компания Илона Маска обнародовала отчетность за третий квартал. На 6% упали акции IBM, поскольку доходы компании от продажи ПО оказались ниже ожиданий.

Цены на нефть выросли на 5% после того как США объявили о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». На момент публикации нефть сорта WTI стоит 61,54 доллара, Brent - 65,68 доллара.