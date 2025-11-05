Деловые ведомости
  • 05.11.25, 09:55

В Таллинне задержали блогера Олега Беседина

Полиция безопасности задержала во вторник оператора и блогера Олега Беседина по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и в нарушении международных санкций.
Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
  • Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
  • Foto: Mihkel Maripuu
Согласно подозрению, по меньшей мере с 2022 года Олег Беседин совместно с лицами, действующими в интересах российских спецслужб, участвовал в российских информационных операциях влияния.
«На связанные с деятельностью Беседина угрозы безопасности мы указывали ранее в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодня имеются основания подозревать Беседина в преступлении против государства», — отметил заместитель генерального директора KаПо Таави Наритс. «С помощью информационного воздействия Кремля, в котором, согласно подозрению, участвовал Беседин, пытались создать для России возможности вмешательства во внутренние дела Эстонской Республики».
В частности, Олега Беседина подозревают в неоднократной трансляции контента подсанкционных российских медиаканалов. Это рассматривается как нарушение санкций Европейского союза, что является преступлением против мира.

Статья продолжается после рекламы

«В Эстонии как преступление против государства наказуема и ненасильственная деятельность, направленная против Эстонской Республики, если она наносит ущерб нашей независимости, суверенитету или территориальной целостности. Таким образом, наказуемо и активное, целенаправленное участие в российских операциях влияния. По версии обвинения, действия Олега Беседина вышли за рамки конституционно защищенной дискуссии и превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», — заявил ведущий государственный прокурор Таави Перн.
Подозрение предъявлено по статье о ненасильственной деятельности иностранца против Эстонской Республики по § 233 ч. 1 Пенитенциарного кодекса и нарушении международных санкций по § 93¹ ч. 1 Пенитенциарного кодекса. Досудебное производство ведет КаПо, руководит им Государственная прокуратура.
Как медиапредприниматель Олег Беседин был не слишком успешен: в прошлом году его компания Kivron OÜ, специализирующаяся на телевизионных услугах и распространении видео, понесла 8500 евро убытков. Ее оборот по сравнению с предыдущим годом снизился почти в три раза. В последний раз компания была убыточной в год пандемии.
