  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,00%6 832,34
  • DOW 300,77%47 732,45
  • Nasdaq −0,49%23 412,73
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,87
  11.11.25, 14:38

Bauroc расширяется и покупает Rae Kivitehas

Производитель изделий из ячеистого бетона Bauroc приобретает компанию Rae Kivitehas, выпускающую тротуарную плитку и бордюрные камни.
По словам генерального директора Bauroc Ивара Сикка, цель сделки – увеличить объемы и предолжить клиентам более широкий ассортимент продукции.
  • По словам генерального директора Bauroc Ивара Сикка, цель сделки – увеличить объемы и предолжить клиентам более широкий ассортимент продукции.
  • Foto: Andres Laanem
Foto: Andres Laanem

