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  • 21.03.25, 17:57

Владелец Bauroc покупает часть столкнувшего с трудностями бизнеса

Владелец производителя строительных блоков Bauroc Ивар Паплавскис покупает часть бизнеса бетономешательной компании Framm. Последняя в последнее время столкнулась с трудностями.
Руководитель компании Framm и один из ее владельцев — Расмус Курм.
  • Руководитель компании Framm и один из ее владельцев — Расмус Курм. Foto: Liis Treimann
Несколько месяцев назад Паплавскис создал компанию, через которую он приобретает бизнес Framm по производству прессованной продукции, то есть тротуарной плитки и бордюрного камня. Stoneroc OÜ является частью концерна Bauroc.
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