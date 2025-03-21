Владелец Bauroc покупает часть столкнувшего с трудностями бизнеса

Руководитель компании Framm и один из ее владельцев — Расмус Курм. Foto: Liis Treimann
Несколько месяцев назад Паплавскис создал компанию, через которую он приобретает бизнес Framm по производству прессованной продукции, то есть тротуарной плитки и бордюрного камня. Stoneroc OÜ является частью концерна Bauroc.
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Промышленная зона Ласнамяэ может стать центром эстонской оборонной промышленности, где пересекутся высокоточные инженерные технологии, цифровизированное производство и международное сотрудничество, пишет вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!