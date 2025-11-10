Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,1%292,54
  • OMX Riga0,02%917,11
  • OMX Tallinn0,17%1 915,27
  • OMX Vilnius0,29%1 267,04
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,66%9 746,69
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,79
  • OMX Baltic0,1%292,54
  • OMX Riga0,02%917,11
  • OMX Tallinn0,17%1 915,27
  • OMX Vilnius0,29%1 267,04
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,66%9 746,69
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,79
  • 10.11.25, 09:54

Импорт товаров вырос значительнее экспорта

По данным Департамента статистики, в сентябре экспорт товаров увеличился на 4%, а импорт – на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Во втором и третьем кварталах в целом рост внешней торговли замедлился.
В сентябре заметнее всего вырос экспорт сельскохозяйственной продукции.
  • В сентябре заметнее всего вырос экспорт сельскохозяйственной продукции.
  • Foto: Andras Kralla
Товаров в текущих ценах в сентябре было экспортировано примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано почти на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 292 миллиона евро, что на 46 миллиона евро больше, чем годом ранее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ
Введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают парализовать не только западную оборонную промышленность, но и планы по расширению нового магнитного завода в Эстонии. При этом продукция Silmet может стать особенно востребованной.
Новости
  • 10.10.25, 09:50
Экспорт товаров в августе сократился
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе сократился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 2%, импорт увеличился на 2%. На сокращение экспорта товаров в августе больше всего повлияло сокращение экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз.
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Десятилетиями во внешней торговле Эстония смотрела прежде всего на страны ЕС. Это давало масштаб и предсказуемость, но одновременно укрепляло зависимость, которая теперь сковывает возможности роста. Пора диверсифицировать потоки, пока «штиль» не стал новой нормой, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
2
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
3
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
4
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
5
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
6
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов

Последние новости

Новости
  • 10.11.25, 09:54
Импорт товаров вырос значительнее экспорта
Биржа
  • 10.11.25, 09:05
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
Новости
  • 09.11.25, 13:46
В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio
Новости
  • 09.11.25, 13:15
ФОТО: Skeleton открыл в Финляндии завод стоимостью 50 млн евро
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами.
Новости
  • 09.11.25, 13:46
В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio
Деревянно-алюминиевая террасная дверь Viking Window.
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
Таави Мадиберк на открытии завода по производству аккумуляторов.
Новости
  • 09.11.25, 13:15
ФОТО: Skeleton открыл в Финляндии завод стоимостью 50 млн евро
Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025