Импорт товаров вырос значительнее экспорта

По данным Департамента статистики, в сентябре экспорт товаров увеличился на 4%, а импорт – на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Во втором и третьем кварталах в целом рост внешней торговли замедлился.
В сентябре заметнее всего вырос экспорт сельскохозяйственной продукции.
Foto: Andras Kralla
Товаров в текущих ценах в сентябре было экспортировано примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано почти на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 292 миллиона евро, что на 46 миллиона евро больше, чем годом ранее.
