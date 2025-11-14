Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 5000,01%6 738,05
  • DOW 30−0,63%47 157
  • Nasdaq 0,15%22 904,73
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,95
  • 14.11.25, 16:24

Супружеская пара из Латвии открыла в Таллинне магазины винтажной одежды

Латвийская супружеская пара Беате и Райтис Кортс-Витолс в этом году открыли в Таллинне два магазина винтажной одежды Northern Grip: один в Старом городе, второй в торговом центре Stockmann.
Магазин одежды секонд-хенд. Иллюстративное фото.
  • Магазин одежды секонд-хенд. Иллюстративное фото.
  • Foto: dpa/Scanpix
По словам руководителя таллиннского подразделения Арийны Мереде, семья очень любит винтаж. Более трех лет назад они открыли свой первый магазин в Риге, но онлайн-продажами подобных товаров занимаются уже 15 лет.
Mнения
  • 12.09.25, 10:34
Эстония без малого бизнеса – новая норма или тревожный сигнал?
Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 25.08.25, 17:41
Доход от хобби не останется незамеченным! Как сохранить хорошие отношения с НТД?
Предприимчивые люди получают дополнительный доход, например, подрабатывая няней, диджеем или продажей изделий ручной работы. Но если хобби становится чем-то большим, чем пара вечеринок или несколько изделий в год, стоит открыть предпринимательский счёт или создать OÜ.
Новости
  • 13.08.25, 18:43
Малый предприниматель два года не повышала цены: потребитель сразу понимает, когда дело в жадности
Малый предприниматель, шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю уже два года не повышает цены на свои групповые курсы. Чтобы не поднимать их стоимость, Каю добавляет другие услуги, позволяющие заработать больше.
Mнения
  • 16.10.25, 14:31
Город, где хочется жить: развитие Таллинна – это инвестиция в будущее бизнеса
Европейский опыт показывает: там, где город ориентирован на людей, бизнес развивается быстрее. Оборот малых предприятий в таких районах вырастает на десятки процентов. А там, где жизнь застревает в пробках, и экономика простаивает, пишет ИТ-предприниматель Антон Кекс (СДПЭ).
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

