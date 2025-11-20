Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%292,1
  • OMX Riga0,25%925,27
  • OMX Tallinn0,1%1 908,46
  • OMX Vilnius0,11%1 274,56
  • S&P 500−0,87%6 584,46
  • DOW 30−0,67%45 827,79
  • Nasdaq −1,16%22 302,28
  • FTSE 1000,21%9 527,65
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,3
  • OMX Baltic0,24%292,1
  • OMX Riga0,25%925,27
  • OMX Tallinn0,1%1 908,46
  • OMX Vilnius0,11%1 274,56
  • S&P 500−0,87%6 584,46
  • DOW 30−0,67%45 827,79
  • Nasdaq −1,16%22 302,28
  • FTSE 1000,21%9 527,65
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,3
  • 20.11.25, 17:03

Директора института ветеринарной медицины подозревают в нарушении требований госзакупок

Центральная криминальная полиция подозревает директора института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Тоомаса Тийратса в нарушении требований государственных закупок в особо крупном объеме, сообщил ERR руководитель бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Айвар Сепп.
Директора института ветеринарной медицины подозревают в нарушении требований госзакупок
  • Foto: Scanpix
Согласно предварительному подозрению, директор института при закупке медикаментов и услуг для университетской аптеки не организовал предусмотренные законом государственные закупки и отдавал предпочтение выбранным фирмам, сказал Сепп, передает rus.err.ee.
Без проведения государственных тендеров были приобретены медикаменты, медицинское оборудование, лабораторные услуги, товары для домашних животных и другие услуги на сумму более четырех миллионов евро.
Кроме того, предъявлено подозрение по поводу одной конкретной госзакупки, целью которой было найти подрядчика для подготовки проекта. По версии следствия, в этом тендере необоснованное преимущество было предоставлено одной определенной компании, что нарушило принципы прозрачности и равного отношения в госзакупках, отметил Сепп.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Вируский уездный суд в конце сентября признал депутата горсобрания Кохтла-Ярве Антона Диева, возглавляющего Силламяэский центр культуры и досуга, виновным в получении взятки, передает rus.err.ee.
Новости
  • 22.10.25, 17:07
Бывший министр юстиции Калле Лаанет предстал перед судом
В деле о мошенничестве против одного из ведущих политиков Партии реформ Калле Лаанета линия защиты строится на том, что ребенок супруги политика не является «связанным лицом» в смысле, определенном Законом о коррупции.
Новости
  • 13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
Коррупционная схема объемом 4 млрд гривен привела к отставке нескольких министров и вынудила бежать делового партнера президента.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
4
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
5
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
6
Эпицентр
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

Последние новости

Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец роскошного отеля сокращает более ста человек
Новости
  • 20.11.25, 18:40
Сторонники Закона о климате обвиняют работодателей в демагогии
Новости
  • 20.11.25, 17:27
Фирма, предоставлявшая услуги веб-хостинга для компаний, продана шведам
Новости
  • 20.11.25, 17:03
Директора института ветеринарной медицины подозревают в нарушении требований госзакупок
Биржа
  • 20.11.25, 16:50
Тармо Танилас советует с осторожностью относиться к рынку США
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
ТОП
  • 20.11.25, 15:58
ТОП электронной промышленности: в лидерах – эстонские «дочки» крупных концернов
Новости
  • 20.11.25, 14:43
Концерн Кюльвика инвестирует 25 млн евро в производство фанеры

Сейчас в фокусе

Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
«Если получаешь предложение или сам видишь что-то интересное, то у тебя два варианта: либо ты берешь и рискуешь, либо остаешься там, где ты есть», – говорит глава Arco Vara Кристина Мустонен.
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
Новости
  • 18.11.25, 16:45
Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки
Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
Новости
  • 18.11.25, 10:32
Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения
Адвокат Пруунсильда: извинение могло бы состояться в Европейской комиссии
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025