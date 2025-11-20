Директора института ветеринарной медицины подозревают в нарушении требований госзакупок

Центральная криминальная полиция подозревает директора института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Тоомаса Тийратса в нарушении требований государственных закупок в особо крупном объеме, сообщил ERR руководитель бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Айвар Сепп.
Согласно предварительному подозрению, директор института при закупке медикаментов и услуг для университетской аптеки не организовал предусмотренные законом государственные закупки и отдавал предпочтение выбранным фирмам, сказал Сепп, передает rus.err.ee.
Без проведения государственных тендеров были приобретены медикаменты, медицинское оборудование, лабораторные услуги, товары для домашних животных и другие услуги на сумму более четырех миллионов евро.
Кроме того, предъявлено подозрение по поводу одной конкретной госзакупки, целью которой было найти подрядчика для подготовки проекта. По версии следствия, в этом тендере необоснованное преимущество было предоставлено одной определенной компании, что нарушило принципы прозрачности и равного отношения в госзакупках, отметил Сепп.
