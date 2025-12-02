Калле Грюнталя лишили депутатской неприкосновенности

Рийгикогу согласился с предложением канцлера права снять депутатскую неприкосновенность с члена Рийгикогу Калле Грюнталя.
- «800-страничная пачка бумаги – это вовсе не государственный бюджет, а произведение, авторами которого являются прокуроры Алан Рюйтель, Лийз Вайнола, Теэли Мяги и, наконец, Энели Лауритс», – заявил Грюнталь.
- Foto: Liis Treimann
Бывшего депутата Рийгикогу от EKRE, а ныне внефракционного Калле Грюнталя подозревают в присвоении. Подозрения были предъявлены после того, как в СМИ появилась информация, что он использовал выданную Рийгикогу топливную карту, заправляя автомобиль то дизелем, то бензином.
2 декабря Рийгикогу рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Калле Грюнталя.
Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, оказавшийся в центре скандала с компенсацией расходов на топливо, не дал четких ответов на вопросы специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу.
Бывшего депутата Рийгикогу от партии EKRE, а ныне внефракционного Калле Грюнталя подозревают в присвоении чужого имущества, поскольку из материалов СМИ стало известно, что парламентарий поочередно заправлял автомобиль бензином и дизельным топливом с помощью топливной карты.
