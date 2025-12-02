Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,32%6 834,29
  • DOW 300,06%47 316,75
  • Nasdaq 0,8%23 462,09
  • FTSE 100−0,13%9 689,52
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,87
  • 02.12.25, 16:15

Скандал в Брюсселе: предшественница Каллас задержана по делу о мошенничестве

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Об этом сообщили бельгийские издания Le Soir и LʼEcho со ссылкой на источники.
Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год.
  • Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год.
  • Foto: Dpa/Scanpix
Утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей (EEAS) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС, передает «Медуза».
Полицейские, как утверждают источники Euractiv, задержали трех человек для допроса. Источники бельгийских СМИ заявляют, что среди задержанных – Федерика Могерини, которая занимает должность ректора Колледжа Европы. Еще один предполагаемый задержанный – бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.
Расследование началось после заявлений о том, что EEAS и Колледж Европы, как утверждается, злоупотребляли средствами Евросоюза в 2021 и 2022 годах.

Статья продолжается после рекламы

Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года Могерини – ректор Колледжа Европы.
