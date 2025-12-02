Скандал в Брюсселе: предшественница Каллас задержана по делу о мошенничестве

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Об этом сообщили бельгийские издания Le Soir и LʼEcho со ссылкой на источники.
- Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год.
Утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей (EEAS) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС, передает «Медуза».
Полицейские, как утверждают источники Euractiv, задержали трех человек для допроса. Источники бельгийских СМИ заявляют, что среди задержанных – Федерика Могерини, которая занимает должность ректора Колледжа Европы. Еще один предполагаемый задержанный – бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.
Расследование началось после заявлений о том, что EEAS и Колледж Европы, как утверждается, злоупотребляли средствами Евросоюза в 2021 и 2022 годах.
Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года Могерини – ректор Колледжа Европы.
