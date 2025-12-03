На стройках в Литве не хватает рабочих рук

За последние годы балтийский рынок облигаций заметно активизировался как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Однако все чаще звучат предупреждения, что с ростом предложения от девелоперов недвижимости значительно растут и риски. Аналитик объясняет, где они могут скрываться и как их можно снизить в своем портфеле облигаций.