Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Следствию так и не удалось найти Оливера Крууда, поэтому полиция объявила его в розыск. В аналогичном положении на протяжении многих лет оказывались и банкротные управляющие, и судебные исполнители, и суд.
Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе стало известно, что полиция разыскивает крупного спонсора политических партий и бывшего владельца молочной и кондитерской промышленности Оливера Крууда в связи с тем, что он уклоняется от процессуальных действий в рамках уголовного дела.
