  • OMX Baltic−0,3%296,31
  • OMX Riga0,32%930,76
  • OMX Tallinn0,46%1 954,71
  • OMX Vilnius0,1%1 286,11
  • S&P 5000,2%6 843,29
  • DOW 300,51%47 717,77
  • Nasdaq 0,05%23 425,14
  • FTSE 100−0,11%9 691,07
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,74
  • 03.12.25, 17:55

Инвесторы не пожелали полностью выкупить облигации Storent

Компания по аренде строительного оборудования Storent Holding в рамках эмиссии объёмом 18,5 миллиона евро получила заявки на облигации лишь на сумму 16,5 миллиона евро.
Невостребованными остались облигации на сумму около 2 млн евро
  • Невостребованными остались облигации на сумму около 2 млн евро
  • Foto: Лийз Трейманн
Storent с помощью публичной эмиссии облигаций привлечь 16,5 миллионов евро для рефинансирования существующих облигаций и продолжения инвестиций. Не были распеределны облигации на сумму еще 2 миллиона евро или примерно 10 процентов от объёма эмиссии в 18,5 миллиона евро, следует из пресс-релиза Storent.
