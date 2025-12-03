Инвесторы не пожелали полностью выкупить облигации Storent

Невостребованными остались облигации на сумму около 2 млн евро
Foto: Лийз Трейманн
Storent с помощью публичной эмиссии облигаций привлечь 16,5 миллионов евро для рефинансирования существующих облигаций и продолжения инвестиций. Не были распеределны облигации на сумму еще 2 миллиона евро или примерно 10 процентов от объёма эмиссии в 18,5 миллиона евро, следует из пресс-релиза Storent.
Латвийское предприятие по аренде строительной техники Storent, которое недавно подверглось критике со стороны эстонской инвестиционной компании Avaron, намерено в ноябре вновь привлечь средства через выпуск облигаций.
За последние годы балтийский рынок облигаций заметно активизировался как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Однако все чаще звучат предупреждения, что с ростом предложения от девелоперов недвижимости значительно растут и риски. Аналитик объясняет, где они могут скрываться и как их можно снизить в своем портфеле облигаций.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.