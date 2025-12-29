Малый производитель с Хийумаа: прибыль стала крайне скромной, но повышать цены уже невозможно
Владелица малого предприятия Hiiu Gourmet на Хийумаа Ли Йохансен на себе ощущает, насколько чувствительны клиенты к ценам. По ее словам, значительнее всего свои расходы на подарки сократили компании и предприятия.
Предприимчивые люди получают дополнительный доход, например, подрабатывая няней, диджеем или продажей изделий ручной работы. Но если хобби становится чем-то большим, чем пара вечеринок или несколько изделий в год, стоит открыть предпринимательский счёт или создать OÜ.
Магазин Kookos уже 26 лет продает сладости в Нарве. В том числе – эксклюзивную серию шоколада и конфет Narva в подарочной упаковке, которые можно купить только здесь. Продавцам еще предстоит собрать множество сладких новогодних подарков для фирм, школ и детсадов, но они уже предупреждают посетителей, что с нового года магазин закрывается.
Малый предприниматель, шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю уже два года не повышает цены на свои групповые курсы. Чтобы не поднимать их стоимость, Каю добавляет другие услуги, позволяющие заработать больше.
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.