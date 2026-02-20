Bonava построит в Хааберсти 300 квартир

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2025 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 1,5% меньше, чем годом ранее. Объем строительства сокращается четвертый год подряд.
Маклер Игорь Кинг, который в том числе покупал контент-маркетинг в Äripäev, чтобы рекламировать недвижимость в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.