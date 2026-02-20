Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 20.02.26, 10:30

Bonava построит в Хааберсти 300 квартир

Жилищный девелопер Bonava приобрел в районе Хааберсти у озера Харку участок, на котором планируется построить семь зданий на 297 квартир.
Для Bonava под руководством Таави Соорма девелопмент в Хааберсти не в новинку – ранее компания уже построила там более 1000 квартир.
  • Для Bonava под руководством Таави Соорма девелопмент в Хааберсти не в новинку – ранее компания уже построила там более 1000 квартир.
  • Foto: Liis Treimann
Площадь приобретенного участка превышает 25 000 кв. м, он расположен по адресам Палдиское шоссе 229, 229a, 229b. Общий объем инвестиций составляет 45 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.02.26, 09:44
Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд
Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2025 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 1,5% меньше, чем годом ранее. Объем строительства сокращается четвертый год подряд.
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности
Два эксперта по недвижимости обсудили, как за последние десять лет изменились предпочтения покупателей недвижимости, и сделали несколько выводов, над которыми стоит задуматься девелоперам.
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Маклер Игорь Кинг, который в том числе покупал контент-маркетинг в Äripäev, чтобы рекламировать недвижимость в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Последние новости

Новости
  • 20.02.26, 11:00
Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис
Новости
  • 20.02.26, 10:30
Bonava построит в Хааберсти 300 квартир
Новости
  • 20.02.26, 10:04
Леэдо пытается оспорить тюремный срок
Новости
  • 20.02.26, 09:44
Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд
Новости
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
Mнения
  • 20.02.26, 06:00
Как в нашей семье завелась угроза безопасности
Новости
  • 19.02.26, 20:02
Производитель яиц планирует построить новый птичник, выращивает зерно и увеличивает производство мяса. «Яйца должны быть в разных корзинах»
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности

Сейчас в фокусе

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026