Бывший ресторатор хочет досрочно выйти из тюрьмы

Сегодня в Харьюском уездном суде в присутствии нескольких десятков подсудимых и их сопровождающих было зачитано решение, согласно которому предприниматели Хуберт Хирв и Павел Гаммер были оправданы по обвинению в руководстве преступной организацией. При этом они были признаны виновными в налоговых преступлениях и должны будут остаться в тюрьме.