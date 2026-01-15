Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%318,04
  • OMX Riga0,52%938,52
  • OMX Tallinn0,25%2 083,85
  • OMX Vilnius0,44%1 400,59
  • S&P 5000,52%6 962,74
  • DOW 300,47%49 379,26
  • Nasdaq 0,74%23 645,23
  • FTSE 1000,51%10 236,24
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,08
  • 15.01.26, 16:30

Бывший ресторатор хочет досрочно выйти из тюрьмы

Бизнесмен Павел Гаммер, приговоренный к длительному тюремному сроку за ряд преступлений, заявил, что изменился и хочет выйти на свободу условно-досрочно.
С 3 ноября прошлого года Павел Гаммер отбывает наказание в Таллиннской тюрьме.
  • С 3 ноября прошлого года Павел Гаммер отбывает наказание в Таллиннской тюрьме.
  • Foto: Koit Brinkmann
Компании, связанные с Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером, управляли четырьмя заведениями в Старом Таллинне: пивным рестораном Beer House, рестораном Korsaar на улице Дункри, а также кафе Rukis и рестораном Farm на улице Виру.
