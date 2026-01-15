Бывший ресторатор хочет досрочно выйти из тюрьмы

С 3 ноября прошлого года Павел Гаммер отбывает наказание в Таллиннской тюрьме.
Foto: Koit Brinkmann
Компании, связанные с Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером, управляли четырьмя заведениями в Старом Таллинне: пивным рестораном Beer House, рестораном Korsaar на улице Дункри, а также кафе Rukis и рестораном Farm на улице Виру.
Сегодня в Харьюском уездном суде в присутствии нескольких десятков подсудимых и их сопровождающих было зачитано решение, согласно которому предприниматели Хуберт Хирв и Павел Гаммер были оправданы по обвинению в руководстве преступной организацией. При этом они были признаны виновными в налоговых преступлениях и должны будут остаться в тюрьме.
Деятельность Хуберта Хирва и Павла Гаммера, на первый взгляд казалась обычным ресторанным и гостиничным бизнесом: на работу были наняты водители, бухгалтеры и адвокат. Однако прокуратура называет их алчными членами преступной группировки.