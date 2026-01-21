Деловые ведомости
Деловые ведомости

  • OMX Baltic0,06%314,54
  • OMX Riga0,13%931,34
  • OMX Tallinn0,11%2 056,69
  • OMX Vilnius0,11%1 398,95
  • S&P 5001,14%6 874,01
  • DOW 301,06%49 003,47
  • Nasdaq 1,31%23 255,83
  • FTSE 1000,28%10 154,82
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,84
  • 21.01.26, 11:46

Эстония готовится к решению о масштабной закупке систем ПВО

Министерство обороны Эстонии весной совместно с командующим Силами обороны намерено принять решение о масштабах закупки баллистической системы противовоздушной обороны.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, фото иллюстративное.
  • Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, фото иллюстративное.
  • Foto: Karolis Kavolelis
Рассматриваются как минимальный сценарий стоимостью в несколько сотен миллионов евро, так и максимальный вариант, при котором общие расходы на системы ПВО превысят один миллиард евро, передает rus.err.ee.
Ожидается, что пусковые установки поступят в Эстонию в начале следующего десятилетия.
При выборе системы будут учитывать не только цену закупки, но и полный жизненный цикл, включая затраты на персонал, обучение, эксплуатацию и техническое обслуживание. В числе возможных вариантов остаются американская система Patriot, израильская David’s Sling («Праща Давида») и франко-итальянская SAMP/T.

