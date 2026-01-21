Эстония готовится к решению о масштабной закупке систем ПВО

Министерство обороны Эстонии весной совместно с командующим Силами обороны намерено принять решение о масштабах закупки баллистической системы противовоздушной обороны.
- Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, фото иллюстративное.
- Foto: Karolis Kavolelis
Рассматриваются как минимальный сценарий стоимостью в несколько сотен миллионов евро, так и максимальный вариант, при котором общие расходы на системы ПВО превысят один миллиард евро, передает rus.err.ee.
Ожидается, что пусковые установки поступят в Эстонию в начале следующего десятилетия.
При выборе системы будут учитывать не только цену закупки, но и полный жизненный цикл, включая затраты на персонал, обучение, эксплуатацию и техническое обслуживание. В числе возможных вариантов остаются американская система Patriot, израильская David’s Sling («Праща Давида») и франко-итальянская SAMP/T.
