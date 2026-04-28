Таллинн расширит троллейбусное движение на Хааберсти и Ласнамяэ
Таллиннская городская управа поручила AS Tallinna Linnatransport начать проектирование троллейбусной инфраструктуры на Палдиском шоссе и улице Лаагна, чтобы создать условия для расширения троллейбусного движения.
В конце марта в Таллинн прибыли первые три новых троллейбуса Škoda из 40, приобретенных в рамках закупки 2024 года. Они могут ездить и на аккумуляторах.
Foto: Tallinna Linnavalitsus
Проект по развитию троллейбусного движения обойдется в 76,8 млн евро, из них 51,9 млн евро поступит из модернизационного фонда Европейского союза. Запланированные работы включают строительство новой троллейбусной инфраструктуры на Палдиском шоссе и Лаагна теэ, а также конечной станции и зарядной инфраструктуры на улице Раху. Завершение работ запланировано на 2030 год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
