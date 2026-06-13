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Швейцария на референдуме проголосует, следует ли закрыть страну на замок

В воскресенье швейцарцы в кабинках для голосования решат, ограничивать ли население страны 10 млн человек.
Противники референдума предупреждают, что в нынешнюю эпоху политики силы самоизоляция от Европы была бы опасной.
  • Противники референдума предупреждают, что в нынешнюю эпоху политики силы самоизоляция от Европы была бы опасной.
Швейцарская народная партия, которую относят к правым популистам, уже десятилетиями выступает против евроинтеграции и иммиграции, однако этой весной ей действительно удалось вынести на референдум предложение, по которому для этой известной своим нейтралитетом страны установили бы потолок численности населения.
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