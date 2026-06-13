Швейцария на референдуме проголосует, следует ли закрыть страну на замок

В конце апреля предпринимательница Елена Виртанен возвращалась из России к себе домой, в Финляндию. Но путь ее закончился на Таллиннском автовокзале. «Под белы рученьки меня увели, сказав, что Америка требует моей выдачи», – вспоминает она тот злополучный для нее день.