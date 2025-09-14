Деловые ведомости
  • 14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

Юрист Андрей Вестеринен, обвиняемый в мошенничестве при предоставлении услуг по уклонению от военной службы и объявленный в розыск, заявил, что переехал в Российскую Федерацию, передает rus.err.ee.
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
  • Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
  • Foto: Madis Veltman/ Postimees/Scanpix Baltics
«Мне нужно было уехать из Эстонии, чтобы сохранить личную безопасность. Я не хочу участвовать в этом постановочном судебном процессе, который инсценировала прокуратура, суд. Я примерно понимаю, какое будет наказание, поэтому я решил переехать в Россию и буду жить здесь в скором времени со своей семьей. Нахожусь я в безопасном месте, в Санкт-Петербурге, я не нахожусь в бегах», – заявил Вестеринен в соцсетях.
«Да, я нахожусь в Эстонии в розыске. Но это не мешает мне заниматься моей профессиональной деятельностью. Спасибо, Россия, за это. Планирую тоже работать юристом, потому что образование было получено в Российской Федерации в 2019 году. Буду помогать людям решать их правовые вопросы», – добавил он.
В мае окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям предъявила Вестеринену официальные обвинения, писали ранее «Деловые ведомости».

Согласно обвинению, член правления ArmyLaw и бывший военнослужащий Андрей Вестеринен, а также сотрудник компании Яника Буткевичус предлагали юридические услуги, с помощью которых освобождали людей от обязанности проходить военную службу.
Вестеринен и Буткевичус уверяли своих клиентов, что их услуга законна, и что сотрудничество с ними позволит избежать срочной службы. По данным Delfi, стоимость услуги составляла 2000 евро.
Собранные доказательства, однако, показывают, что предоставляемые компанией услуги не были направлены на проведение содержательного правового спора. Целью услуги было уклонение клиентов от обязанности проходить срочную военную службу, что, в частности, включало в себя представление ложной информации административному органу. О реальном содержании услуги пострадавшие узнавали только после заключения договора и оплаты, пояснили в прокуратуре.
