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Промышленное производство сокращается пятый месяц подряд

В июне этого года промышленные предприятия Эстонии произвели в постоянных ценах на 4,6% меньше продукции, чем годом ранее. В обрабатывающей промышленности выпуск сократился на 5,3%, сообщил Департамент статистики.
В июне объем производства деревообрабатывающей промышленности Эстонии сократился на 2% в годовом сравнении, при этом выручка изображенной на фото компании Barrus во втором квартале превысила прошлогодний уровень.
  • В июне объем производства деревообрабатывающей промышленности Эстонии сократился на 2% в годовом сравнении, при этом выручка изображенной на фото компании Barrus во втором квартале превысила прошлогодний уровень.
  • Foto: Liis Treimann
В горнодобывающей промышленности производство выросло на 26,7%, а в энергетике снизилось на 12,6%.
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