Налоги, понижение зарплат, дороворы: что может сделать бизнес уже сейчас

Распространение коронавируса и введение все более жестких ограничений во многих странах Европы и мира ставит бизнес в крайне затруднительное положение. Советник адвокатского бюро Cobalt Елена Хансов рассказывает, какие законодательные возможности и механизмы предусмотрены бизнес может использовать уже сейчас?

1.Получение государственной помощи