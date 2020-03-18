Елена Хансов • 18 марта 2020
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Налоги, понижение зарплат, дороворы: что может сделать бизнес уже сейчас
Распространение коронавируса и введение все более жестких ограничений во многих странах Европы и мира ставит бизнес в крайне затруднительное положение. Советник адвокатского бюро Cobalt Елена Хансов рассказывает, какие законодательные возможности и механизмы предусмотрены бизнес может использовать уже сейчас?
1.Получение государственной помощи
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