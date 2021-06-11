Как расследовать несчастный случай на производстве, если он произошел во время работы из дома?
Коронавирус внес изменения в привычную рабочую среду – многие компании перешли на удаленную работу. Возникает вопрос, как расследуется несчастный случай, произошедший во время работы из дома? Отвечает Инспекция труда.
Читатель спрашивает: Многие сотрудники нашего предприятия уже долгое время работают из дома. В разговорах с коллегами у нас возник вопрос относительно несчастного случая на производстве, который может произойти во время работы из дома. Имеет ли в этом случае работодатель право просить работника впустить его к себе домой, чтобы провести расследование.
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