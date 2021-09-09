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    Закон, удобный для кидал

    Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис»

    Осталось всего ничего до вступления в силу (с 1 января 2022 года) изменения в Законе о налоге с оборота, на первый взгляд, направленного в пользу добросовестных налогоплательщиков, пишет доктор экономических наук, научный руководитель бухгалтерского клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

    Изменение убирает из закона явную несправедливость, которая в нём существует с момента принятия ныне действующей редакции. Касается она необходимости уплаты налога с оборота фирмой-налогоплательщиком сразу после выставления счёта покупателю товаров или услуг, независимо от того, получены по этому счёту деньги или нет. Закон даже тени мысли не содержит о возможности вернуть налог, если деньги не будут уплачены никогда. Тем самым нарушался (и нарушается до сих пор) один из основных принципов налога на добавленную стоимость - он не должен приносить убыток налогообязанному предпринимателю.
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