Подсказка

Владимир Вайнгорт

10 сентября 2021 в 13:50 Поделиться:









Закон, удобный для кидал

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис»

Осталось всего ничего до вступления в силу (с 1 января 2022 года) изменения в Законе о налоге с оборота, на первый взгляд, направленного в пользу добросовестных налогоплательщиков, пишет доктор экономических наук, научный руководитель бухгалтерского клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

Изменение убирает из закона явную несправедливость, которая в нём существует с момента принятия ныне действующей редакции. Касается она необходимости уплаты налога с оборота фирмой-налогоплательщиком сразу после выставления счёта покупателю товаров или услуг, независимо от того, получены по этому счёту деньги или нет. Закон даже тени мысли не содержит о возможности вернуть налог, если деньги не будут уплачены никогда. Тем самым нарушался (и нарушается до сих пор) один из основных принципов налога на добавленную стоимость - он не должен приносить убыток налогообязанному предпринимателю.