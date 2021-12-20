  • Поделиться:

    С кем можно заключать соглашение о переменной почасовой нагрузке?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В каких случаях можно заключать соглашение о переменной почасовой нагрузке? Объясняет Инспекция труда.

    Читатель спрашивает: у нас в магазине уже давно работают по скользящему графику, т.е. он составляется так, как людям в этом месяце удобнее. Сейчас у нас много работников с неполной нагрузкой – студентов, пенсионеров и т.п. Теперь Закон о трудовом договоре разрешает заключать соглашения о переменной почасовой нагрузке. Можем ли мы с этим персоналом заключить такие соглашения задним числом (период суммированного рабочего времени начался 1 октября).
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Ноябрь – самый активный месяц на рынке столичной недвижимости за последние 14 лет
    Новая технология даёт надежду на более эффективную очистку воды и воздуха
    Инвестиционная фирма откровенно обманывает и завлекает 100-процентной доходностью
    Инвестор
    Ekspress Grupp покупает Geenius Meedia
    AS Ekspress Grupp заключил договор о покупке медиакомпании Geenius Meedia OÜ. На данный момент у Geenius Meedia 4000 дигитальных подписок, пишет
    AS Ekspress Grupp заключил договор о покупке медиакомпании Geenius Meedia OÜ. На данный момент у Geenius Meedia 4000 дигитальных подписок, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Научный сотрудник TalTech: Эстония должна заняться улавливанием CO2
    Если Эстония хочет лидировать в климатической гонке, следует обратить внимание на технологию улавливания СО
    Если Эстония хочет лидировать в климатической гонке, следует обратить внимание на технологию улавливания СО
    Все мнения
    Эпицентр
    Новый закон заставит магазины отказаться от манипуляций ценами
    Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.
    Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение