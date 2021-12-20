С кем можно заключать соглашение о переменной почасовой нагрузке?
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
В каких случаях можно заключать соглашение о переменной почасовой нагрузке? Объясняет Инспекция труда.
Читатель спрашивает: у нас в магазине уже давно работают по скользящему графику, т.е. он составляется так, как людям в этом месяце удобнее. Сейчас у нас много работников с неполной нагрузкой – студентов, пенсионеров и т.п. Теперь Закон о трудовом договоре разрешает заключать соглашения о переменной почасовой нагрузке. Можем ли мы с этим персоналом заключить такие соглашения задним числом (период суммированного рабочего времени начался 1 октября).
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