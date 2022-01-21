  • Поделиться:

    НТД: перед подачей декларации о доходах проверьте свои документы и PIN-коды

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и ПИН-кодов.

    "Мы начнем принимать декларации о доходах физических лиц уже с 15 февраля. Чтобы подать декларацию максимально удобным для себя образом, у человека должна быть действующая ID-карта, Smart-ID, Mobiil-ID или действующий в странах ЕС e-ID вместе с подходящими к документу ПИН-кодами. В этом году уже не получится войти в электронную среду Налогово-таможенного департамента e-MTA с помощью банковской ссылки", – говорит руководитель услуг электронного бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Казе. Также Казе напомнила, что с подачей декларации не стоит спешить, подать декларацию можно до 2 мая 2022 года. "Чтобы к моменту подачи декларации проблем не возникло , стоит уже сейчас проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов", - добавила Бритта Казе.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Таллиннская биржа просела
    Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»
    Tallinna Kaubamaja Group увеличил оборот и прибыль
    Инвестор
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?
    От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение