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dv.ee

21 января 2022 в 13:02 Поделиться:









НТД: перед подачей декларации о доходах проверьте свои документы и PIN-коды

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и ПИН-кодов.

"Мы начнем принимать декларации о доходах физических лиц уже с 15 февраля. Чтобы подать декларацию максимально удобным для себя образом, у человека должна быть действующая ID-карта, Smart-ID, Mobiil-ID или действующий в странах ЕС e-ID вместе с подходящими к документу ПИН-кодами. В этом году уже не получится войти в электронную среду Налогово-таможенного департамента e-MTA с помощью банковской ссылки", – говорит руководитель услуг электронного бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Казе. Также Казе напомнила, что с подачей декларации не стоит спешить, подать декларацию можно до 2 мая 2022 года. "Чтобы к моменту подачи декларации проблем не возникло , стоит уже сейчас проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов", - добавила Бритта Казе.