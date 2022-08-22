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22 августа 2022 в 10:43 Поделиться:









Арбитражный суд: быстро, дешево, конфиденциально

Арбитражный суд при Эстонской Торгово-Промышленной палате – это постоянно действующий третейский суд, не являющийся государственным органом. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Если вы не хотите долгих и затратных судебных разбирательств, а также лишней огласки, то для решения спора разумнее обратиться не в государственный, а в арбитражный суд. К тому же стороны могут выбирать подходящий для них язык, на котором будет вестись судебное производство, рассказывает советник юридического отдела Эстонской торгово-промышленной палаты, секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова.

Термин «арбитраж» имеет, по меньшей мере, два значения. В первом значении он используется для обозначения способа или метода разрешения спора, во втором — служит для идентификации органа или учреждения, разрешающего спор и выносящего решение по делу.

Аристотелю приписывается крылатое выражение: «Арбитр тяготеет к справедливости, судья к закону; арбитраж создан, чтобы справедливость могла быть реализована».

Арбитражный суд при Эстонской Торгово-Промышленной палате – это постоянно действующий третейский суд, не являющийся государственным органом. При этом даже Гражданский процессуальный кодекс Эстонской Республики содержит раздел об арбитражном производстве с отсылкой на арбитражный суд при Эстонской торгово-промышленной палате (далее - Палата).

Решение арбитражного суда при Палате не требует признания и подлежит исполнению незамедлительно.

Какие споры?

Арбитражный суд при Палате рассматривает споры между юридическими лицами, юридическими лицами и гражданами, а также граждан между собой. В том числе споры, связанные с внешнеторговыми и иными международно-экономическими отношениями.

Предметом соглашения по третейскому судопроизводству может являться имущественное требование. Соглашение по третейскому судопроизводству в отношении неимущественного требования действительно только в том случае, если в отношении предмета спора сторонами может быть заключен компромисс.

Публично-правовое имущественное требование может быть предметом соглашения по третейскому судопроизводству, если в отношении предмета спора сторонами может быть заключен административный договор.

Кто рассматривает споры?

Споры в арбитражном суде при Палате может рассматривать как единоличный арбитр (третейский судья), так и коллегия арбитров, избранных в согласованном порядке сторонами или назначенные Советом арбитражного суда для разрешения спора, возникшего из гражданско-правовых отношений.

Если вы планируете совместную деятельность с иностранным партнером, то вполне резонно рассмотреть вариант решения споров в арбитражном суде при Палате. Также в такой суд обращаются стороны из других государств: например, в нем может рассматриваться спор между предприятиями из Германии и Латвии, если стороны своим соглашением определили подсудность споров в арбитражном суде при Палате.

Стороны могут договориться относительно языка, на котором ведется производство в сформированном арбитражном суде. При отсутствии договоренности язык, на котором ведется производство, определяется арбитром или арбитрами. Более того, стороны могут определить соглашением и применимое законодательство.

Шпаргалка:

• Решения судов всех инстанций доступны для ознакомления после вступления в силу. Решения арбитражного суда при Палате нигде не публикуются. При заключении некоторых сделок принцип конфиденциальности может иметь большое значение.

• Цена иска (от которой зависит подлежащая оплате сумма арбитражного сбора) в арбитражном суде при Палате рассчитывается, исходя из обычной стоимости основного требования без учета побочных требований (таких как пеня и процентные ставки, например).

• Минимальная стоимость иска при обращении в арбитражный суд при Палате составляет 1000 евро.

• Заседания проводятся как в формате очных заседаний, так и онлайн или в гибридной форме (участник или несколько участников присутствуют в заседании очно, а часть участников процесса участвуют онлайн).

• Стороны могут договориться о рассмотрении спора одним или тремя арбитрами (или иным, но нечетным количеством арбитров). При отсутствии договоренности к установленному сроку количество арбитров определяется Советом арбитражного суда при Палате.

• Решение по спору должно быть вынесено максимально быстро, но в течение максимум шести месяцев с момента передачи материалов дела разрешающему спор арбитражному суду. В среднем на рассмотрение спора с момента передачи дела сформированному арбитражному суду уходит пять месяцев.

• При рассмотрении дела в арбитражном суде при Палате есть также возможность ускоренного производства. В этом случае решение должно быть вынесено в течение максимум трех месяцев с момента передачи искового заявления вместе с приложениями разрешающему спор арбитражному суду.

• Решение арбитражного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. В исключительных случаях может быть произведена отмена решения арбитражного суда.

Если у сторон есть вопрос по подсудности арбитражному суду при Палате тех или иных договоров или соглашений, то лучше направить соответствующий запрос до заключения соглашения или договора, во избежание ситуации, когда спор может быть признан неподсудным арбитражному суду при Палате или воспользоваться текстом клаузы, которая доступна на сайте Торгово-промышленной палаты.