Низкий налог на зарубежные дивиденды выгоден не всегда и не всем

Ставка подоходного налога, которая распространяется и на дивиденды, в Эстонии уже составляет 22%, и впереди еще одно повышение. В то же время договоры с другими странами об избежании двойного налогообложения дают инвесторам налоговое преимущество. Однако есть ряд важных нюансов, которые могут сделать его невыгодным.
- По многим зарубежным дивидендам ставка подоходного налога часто бывает ниже эстонской.
- Foto: Андрас Кралла
С дивидендов, которые инвесторы получают от эстонских компаний, автоматически удерживается подоходный налог, и на счет они уже приходят чистыми. Однако с дивидендами, которые приходят из-за рубежа, история может быть иной.
Вне зависимости от того, использует частный инвестор систему инвестиционного счета или декларирует дивиденды обычным методом, в случае если с зарубежных дивидендов подоходный налог удержан ранее не был, он будет взиматься в Эстонии.
«Если дивиденды не облагаются налогом в иностранном государстве, подоходный налог с них будет уплачиваться в Эстонии по установленной на этот год ставке, которая с 2025 года составит 22%», – подтверждает ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу.
Но если дивиденды пришли уже с учетом удержанного подоходного налога, то здесь для инвестора появляется возможность увеличить свою доходность за счет его снижения.
Дело в том, что благодаря двусторонним договорам с другими странами об избежании двойного налогообложения, ставки налогов на дивиденды в разных странах могут быть ниже, чем в Эстонии. Для большого количества стран, в том числе популярных среди эстонских инвесторов, налог на дивиденды составляет 15%. Подробную информацию можно посмотреть здесь
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Тут, однако, важно помнить, что в этом случае НТД может запросить свидетельство о том, что c полученных дивидендов действительно был удержан подоходный налог, напоминает Марьяпуу.
Если такое доказательство имеется, то при наличии двустороннего соглашения иностранные дивиденды могут облагаться налогом за рубежом по ставке ниже, чем в Эстонии, и в этом случае доплачивать здесь разницу не придется.
«Поскольку дивиденды, облагаемые налогом за рубежом, освобождаются от налога в Эстонии в соответствии с Законом о подоходном налоге (§ 18 (1.1)), в Эстонии не возникает требования доплатить ту разницу, на которую подоходный налог за рубежом был ниже эстонского», – говорит Марьяпуу.
Однако она добавляет, что такое требование может возникнуть в случае использования схем для уклонения от налогов. «Например, если дивиденды были получены якобы в одной стране, а на самом деле были получены в другой, где дивиденды не были обложены налогом», – поясняет она.
Таким образом, если по двустороннему договору размер налога составляет 15%, то инвестор экономит 7% на подоходном налоге на дивиденды. Если же учесть, что вскоре нас ожидает новое увеличение подоходного налога, то экономия составит уже 9%.
Например, если в этом году общая брутто-сумма дивидендов, которые вы получите от компаний из Латвии или Литвы, составит 1000 евро, то только благодаря договору об избежании двойного налогообложения вы сэкономите 70 евро.
Неприятный нюанс
Однако необходимо учесть и момент необлагаемого минимума. Частный инвестор, вне зависимости от того, декларирует он дивиденды через обычную систему или систему инвестиционного счета, в обоих случаях обязан внести зарубежные дивиденды, с которых был удержан подоходный налог, в графу 8.8 декларации.
«Стоит учитывать, что таблица 8.8 используется при расчете общего необлагаемого налогом дохода физического лица-резидента, то есть определяет, в каком объеме физическое лицо имеет право использовать необлагаемый налогом доход», – напоминает Марьяпуу.
То есть, если ваш общий годовой доход не превышает 14 400 евро, то 7848 евро от этой суммы не будут облагаться подоходным налогом. Однако 1000 евро дивидендов, полученных в Латвии или Литве, из примера выше, увеличат размер вашего дохода, и тогда необлагаемая налогом сумма сократится на 581 евро, из-за чего ваша суммарная выплата налогов увеличится. И в этом случае ситуацию не улучшит даже низкая ставка по зарубежным дивидендам.
На максимальную выгоду от более низкой ставки налога на дивиденды в другом государстве может рассчитывать только тот частный инвестор, чей доход в Эстонии и без дивидендов составляет брутто 25 200 и более евро. В этом случае необлагаемый минимум отсутствует, и поэтому любое увеличение дохода, в том числе за счет зарубежных дивидендов, не будет оказывать дополнительного негативного влияния на сумму выплачиваемого налога.
Низкая ставка по дивидендам порой невыполнимая миссия
Еще одна загвоздка, с которой могут столкнуться инвесторы, – когда льготная ставка налога по дивидендам не удерживается автоматически. Особенно это характерно для дивидендов из Северных стран. Причина неудобства может быть в брокере, услугами которого пользуется инвестор, либо в правилах государства, откуда приходят дивиденды.
По словам Ауне Марии Марьяпуу, договор об избежании двойного налогообложения не обязывает банк применять при осуществлении платежа ставки, предусмотренные этим соглашением. Плательщик может применять пониженную ставку только в том случае, если достоверно известен бенефициар и его налоговое резидентство.
Применение в иностранном государстве более низкой ставки налога, чем та, которая предусмотрена двусторонним налоговым соглашением, зависит от ряда обстоятельств. Марьяпуу поясняет, что наиболее важным из них является достоверное установление налогового резидентства получателя дивидендов. Она добавила, что в тех случаях, когда финансовые активы хранятся в фондах или на счету номинального держателя, определить конечного бенефициара и доказать его резидентство может быть непросто.
Она отметила, что многие страны не позволяют сразу в момент выплаты дивидендов использовать вычеты по подоходному налогу, предусмотренные двусторонним договором. Необходимо пройти процедуру возврата подоходного налога, то есть напрямую обратиться в налоговую той страны, откуда поступили дивиденды, и потребовать возврата переплаченной суммы. Эта процедура также отличается в разных странах и требует либо подачи заявления, либо декларации о доходах. В этом и заключается причина неприменения льгот по подоходному налогу, предусмотренных налоговым соглашением, пояснила Марьяпуу.
Инвестиция через фирму не дает льготы по налогу
Чтобы избежать увеличения доходов частного лица и сокращения необлагаемого минимума, можно использовать для инвестиций и дивидендов фирму. Однако в этом случае вы не сможете использовать более низкую ставку по дивидендам из других стран.
Дело в том, что, даже если с дивидендов, которые поступили на счет фирмы инвестора, уже был удержан подоходный налог в стране плательщика, в случае более низкой налоговой ставки придется доплатить эту разницу, когда фирма будет распределять дивиденды.
«Юридическое лицо с долей менее 10% должно уплатить разницу между иностранным подоходным налогом и эстонским подоходным налогом на выплаченные дивиденды с полученных иностранных дивидендов», – говорит Марьяпуу.
Но для этого дивиденды, которые пришли на счет фирмы, должны быть в тот же месяц задекларированы в TSD в приложении 7. «Например, дивиденды, полученные в мае 2025 года, должны быть задекларированы в майской форме TSD, срок подачи которой 10 июня», – напоминает специалист Налогового департамента.
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