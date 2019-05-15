LHV спекулирует на IPO Enefit Green в своей рекламе

"Хочешь инвестировать в Enefit Green, но у тебя мало денег? Кредитное плечо позволит инвестировать больше", - гласит текст.

В редакцию Äripäev поступил вопрос: "Конечно, реклама LHV ещё ничего не значит. Но они бы не стали её делать, если бы не были уверены, что Enefit выйдет на биржу ещё до праздников. Правительство и Eesti Energia - молчок. Но как долго?"

Пресс-секретарь LHV Прийт Румм объяснил такой рекламный ход известностью госкомпании.

"Enefit - самое известное предприятие из всех, объявивших о желании выйти на биржу. Поэтому мы и использовали их IPO как то, куда можно применить кредитное плечо", - сказал он, добавив, что банк пропагандирует использование кредитного плеча именно в активный период IPO (Uber, Lyft).

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, вывод на биржу Enefit Green записан в коалиционном договоре.