Ярослав Тавгень • 27 ноября 2019
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SEB рассказал о подозрительных транзакциях на миллиарды евро
Банк SEB опубликовал на своём сайте сообщение, в котором сообщил, сколько в Эстонии в период с 2005 по 2018 год было транзакций, участниками которых были т.н. «малопрозрачные» клиенты из числа нерезидентов.
«Малопрозрачные» означает, что эти клиенты не соответствуют сегодняшним стандартам прозрачности и доказательств того, что они ведут реальный бизнес. По мнению банка SEB, существует повышенный риск отмывания денег в этих транзакциях.
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