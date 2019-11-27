SEB рассказал о подозрительных транзакциях на миллиарды евро

Фото: Лийз Трейманн

Банк SEB опубликовал на своём сайте сообщение, в котором сообщил, сколько в Эстонии в период с 2005 по 2018 год было транзакций, участниками которых были т.н. «малопрозрачные» клиенты из числа нерезидентов.

«Малопрозрачные» означает, что эти клиенты не соответствуют сегодняшним стандартам прозрачности и доказательств того, что они ведут реальный бизнес. По мнению банка SEB, существует повышенный риск отмывания денег в этих транзакциях.