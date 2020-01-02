Reuters: Китай временно заблокировал листинги между Шанхайской и Лондонской биржами

Китай временно заблокировал запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской биржами, передает Reuters. Источники агентства считают, что это произошло из-за политики.

Фото: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Информацию о блокировке операций в рамках программы Stock Connect, в которой участвуют Лондонская и Шанхайская биржи, агентству на условиях анонимности сообщили пять источников, которые были вовлечены в переговоры с китайскими официальными лицами. Из них двое в качестве причины назвали позицию Великобритании в отношении гонконгских протестов, а один указал на замечания по поводу задержания теперь уже бывшего сотрудника ее консульства в Гонконге.