Московская биржа последовала примеру Уолл-стрит

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Московская биржа сегодня открылась с ожидаемого обвала. Это в первую очередь объясняется тем, что вчера, когда мировые индексы переживали свое худшее падение за последние 11 лет, биржа в Москве не работала из-за выходного дня в стране.

Российский индекс РТС в начале торгов провалился более чем на 15%. Учитывая то, что цены на энергоносители вчера показали рекордное падение - а именно нефтяные и газовые компании широко представлены в российском индексе - такой обвал был вполне ожидаем. Однако с учетом того, что сегодня цены на нефть уже отыграли часть вчерашних потерь, падение РТС сегодня не такое масштабное, как можно было бы ожидать вчера, когда на рынках царила настоящая паника. По состоянию на 9:30 утра по таллиннскому времени РТС показывает падение в районе 10%.