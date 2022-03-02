Биржа

Дмитрий Фефилов

2 марта 2022 в 4:00 Поделиться:









Как обезопасить инвестиции в кризисной ситуации?

Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов Фото: Andres Haabu

Нестандартная ситуация запросто может вызвать нестандартную реакцию. Когда кажется, что мир вокруг рушится, даже собственное поведение может сильно удивить. Как инвестору сохранять трезвый рассудок? И какие шаги предпринимать сейчас?

Первым делом надо осознать – речь идет всего лишь о деньгах, а не о жизни. Уже становится легче. С этой точки зрения можно анализировать, что происходит с вашими инвестициями и что делать дальше.

Бежать?

Бежать из активов имеет смысл в двух случаях. Либо когда терпеть становится невыносимо, либо когда объективно все плохо.

Если вам больно и неприятно смотреть на происходящее в вашем портфеле, стоит ли мучиться? Признав убыток и ликвидировав эту «язву», вы испытаете облегчение. Позже, если цена актива начнет расти, вы почувствуете горечь, но все-таки от сиюминутной боли закрытие позиций помогает хорошо.

Чтобы отнестись к ситуации объективно, вспомните, что инвестор инвестирует в будущее. И если это будущее кажется вам туманным, стоит либо подождать, пока туман рассеется, либо, как минимум, не идти ва-банк. Скупать сейчас все без разбора - плохая тактика, так как туман, скорее, сгущается, а не рассеивается.

Сидеть и ждать?

Этот вариант сейчас кажется самым подходящим. Продавать - жалко, покупать - страшно. Но вы обязательно хотите что-то предпринять, имеет смысл на всякий случай подготовить свой портфель к более тяжелым временам.

Как подготовить портфель к тяжелым временам?

Для этого можно добавить драгметаллы, сырьевые товары и гособлигации больших надежных стран. Надо понимать, что цена этих активов уже высока, так как спрос на них велик. Поэтому, добавляя их в свой портфель, не стоит ожидать какой-то серьезной прибыли. Их главная задача - сбалансировать риски вашего портфеля. То есть если все будет еще хуже, на фоне общего падения эти защитные активы с большой долей вероятности вырастут в цене, а значит, будут удерживать ваш портфель от полного фиаско.

Если реализуется более позитивный сценарий и ваши защитные активы не сработают, то потери от этой перестраховки будут незначительным. Но зато сегодня они позволят вам не поддаваться панике, которая может привести к более серьезным потерям.

А что насчет наличных?

Сейчас, когда каждый день происходит что-то новое и плохо прогнозируемое, наличные средства тоже весьма актуальны. Во-первых, они позволят покрывать текущие расходы, что особенно важно в случае ухудшения или затягивания кризиса. Во-вторых, они дадут возможность использовать интересные предложения на рынке.

Да, можно было бы вывести большую часть портфеля в наличные и ждать вкусных предложений. Если бы не инфляция! С учетом увеличения неопределенности и негативного влияния военных действия на экономики разных стран, центральные банки будут очень взвешенно подходить к поднятию процентных ставок, которые являются главным оружием против инфляции. С другой стороны, санкции и рост цен на энергоносители будут разгонять инфляцию. Поэтому есть опасения, что как минимум в ближайшее время инфляция будет вести себя весьма неприятным образом.

Подведем итог

В зависимости от ваших ожиданий и планов, доля тех или иных активов в вашем портфеле может увеличиваться или уменьшаться. Если их разделить на три категории, то портфель мог бы выглядеть таким образом:

На случай, если все обойдется:

- акции, кредиты, недвижимость.

На случай, если не обойдется:

- облигации крупных и надежных экономик (США, Германия, Япония);

- коммодитис, то есть: а) драгметаллы, в первую очередь золото (физическое, через фонды или акции); б) более сложные и рискованные: нефть, зерно и т.д. (через фонды, акции или фьючерсы).

На все случаи жизни:

деньги.