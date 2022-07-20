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20 июля 2022 в 8:58 Поделиться:









Netflix потерял почти 1 млн платных подписчиков во втором квартале

Компания зафиксировала отток 1,3 млн подписчиков в США и Канаде, а также 800 тыс. в Европе, однако получила 1,1 млн новых клиентов в Азии. Фото: Shutterstock

Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет «Интерфакс».

Как сообщается в пресс-релизе, во втором квартале количество клиентов платных сервисов снизилось на 970 тыс. вместо ожидавшегося компанией падения на 2 млн.

«Мы потеряли 1 млн подписчиков вместо потери 2 млн. Это сложно назвать успехом», – отметил председатель совета директоров Netflix Рид Хейстингс.

Компания зафиксировала отток 1,3 млн подписчиков в США и Канаде, а также 800 тыс. в Европе, однако получила 1,1 млн новых клиентов в Азии.

В текущем квартале компания ожидает переломить негативный тренд и увеличить число платных подписчиков на 1 млн, до 221,7 млн.

Рост чистой прибыли и выручки

Между тем чистая прибыль Netflix в апреле-июне составила $1,44 млрд, или $3,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,35 млрд, или $2,97 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 8,6% и достигла $7,97 млрд. Показатель испытал негативное влияние в размере порядка $340 млн из-за колебаний валютных курсов.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3 на акцию при выручке в $8,05 млрд.

В третьем квартале Netflix планирует получить выручку в районе $7,84 млрд, прибыль – $2,14 на акцию. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $8,08 млрд и $2,77 на акцию.

Котировки акций Netflix на дополнительных торгах во вторник подскочили почти на 8% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года сократилась втрое, до $84,8 млрд.