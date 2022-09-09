Биржа

Дмитрий Фефилов

9 сентября 2022 в 10:36 Поделиться:









Что нужно знать о рисках и возможностях неликвидных рынков

Биржа Nasdaq Balti. Иллюстративное фото Фото: Liis Treimann

Балтийская биржа – характерный пример малоликвидного рынка. Звучит пугающе, но как инвестору этим воспользоваться, и чего конкретно стоит опасаться?

На ликвидном рынке переоценка и ценообразование активов происходит быстро. Такой рынок является хорошим индикатором общих настроений инвесторов, экономической ситуации, спроса и предложения. С другой стороны, малоликвидный рынок таит в себе несколько особенностей, которые могут нанести урон вашему портфелю, но которые умелый инвестор может использовать и себе во благо.

Ликвидность – это возможность быстро реализовывать активы по рыночной цене или близкой к ней. Если на рынке много участников, то купить или продать актив по желаемой цене проще, так как каждый игрок имеет свое индивидуальное мнение, цели, потребности и т.д. А значит найти покупателя или продавца будет проще. Такой рынок еще называют эффективным, так как, благодаря большому числу заинтересованных лиц, любые отклонения от нормы быстро балансируются.

Если же на рынке есть лишь малое число участников, то и большого разброса мнений и отношения к активу не будет, договориться о хорошей цене будет сложнее, а вероятность аномалий возрастает. Этот принцип работает на любом рынке, не важно речь о фондовой бирже, недвижимости, произведениях искусства или чем-то еще.