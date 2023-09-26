Биржа

Дмитрий Фефилов

26 сентября 2023 в 11:38









Заставь деньги работать! ДВ приглашают на конференцию для инвесторов

В этом году конференция «Заставь деньги работать» пройдет в пятый раз. Фото: Лийз Трейманн

Пятый год подряд ДВ приглашают всех, кого привлекает мир инвестирования, на конференцию «Заставь деньги работать». В этот раз участники смогут посетить сразу несколько практических мастер-классов для разных уровней подготовки. Специалисты и практики поделятся своими рекомендациями и анализом рисков нынешнего рынка, помогут разобраться с ошибками, а также предложат список своих перспективных активов на следующий год.

В этом году тема конференции – ребалансировка. Из-за роста процентных ставок ландшафт инвестиционного мира кардинально изменился. С одной стороны, для многих это стало неприятным сюрпризом, с другой – на рынке появились новые альтернативы и возможности. Самое время для инвестора начать формировать новый или балансировать старый портфель.

Например, если классическая аренда квартиры сегодня из-за роста Euribor уже не столь привлекательная инвестиция, то, например, флиппинг или инвестиции в небольших городах могут оказаться более интересной альтернативой.

О фондах, в том числе пенсионных, говорят, как о самом подходящем активе для начинающего инвестора. Но как разобраться в этом разнообразии и что выбрать?

Золото является хорошим защитным активом, и в экономике сегодня много неопределенности, которую хотелось бы переждать в такой «тихой гавани». Однако из-за роста ставок цена желтого металла топчется на месте. Дело в том, что деньги на депозите в банке сегодня куда более интересная инвестиция, которая в отличие от золота генерирует денежный поток.

Искусственный интеллект стал звездой этого года, но может это всего лишь временный хайп, и настоящее искусство – это наилучший выбор для инвестора?

Об этом и многом другом мы будем говорить 2 декабря на конференции «Заставь деньги работать! Ребалансировка».

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